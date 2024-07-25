Kardeşlerim'de Oynadığı Süsen Karakteri ile Tanınan Lizge Cömert'ten Müjde!
Kardeşlerim'de Oynadığı Süsen Karakteri ile Tanınan Lizge Cömert'ten Müjde!
Kardeşlerim'de canlandırdığı Süsen karakteri ile tanınan Lizge Cömert müjdeyi verdi: 'Çok istediğim bir projeyi bekliyorum!'
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ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert, finalin ardından bir röportaj verdi.
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Olmasını çok istediği bir projeyi beklediğini söyleyen Cömert, hayranlarını heyecanlandırdı.
Birsen Altuntaş paylaştığı röportaja "Benim yakınlarda haberini yaptığım bir iş olabilir mi acaba?" diyerek merak uyandırdı.
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Sizce hangi projeden bahsediyor olabilir? Yorumlarda buluşalım...
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