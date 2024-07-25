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Kardeşlerim'de Oynadığı Süsen Karakteri ile Tanınan Lizge Cömert'ten Müjde!

Kardeşlerim'de Oynadığı Süsen Karakteri ile Tanınan Lizge Cömert'ten Müjde!

Kardeşlerim
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 16:40

Kardeşlerim'de canlandırdığı Süsen karakteri ile tanınan Lizge Cömert müjdeyi verdi: 'Çok istediğim bir projeyi bekliyorum!'

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ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert, finalin ardından bir röportaj verdi.

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert, finalin ardından bir röportaj verdi.

Olmasını çok istediği bir projeyi beklediğini söyleyen Cömert, hayranlarını heyecanlandırdı.

Olmasını çok istediği bir projeyi beklediğini söyleyen Cömert, hayranlarını heyecanlandırdı.

Birsen Altuntaş paylaştığı röportaja "Benim yakınlarda haberini yaptığım bir iş olabilir mi acaba?" diyerek merak uyandırdı.

Birsen Altuntaş paylaştığı röportaja "Benim yakınlarda haberini yaptığım bir iş olabilir mi acaba?" diyerek merak uyandırdı.

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Sizce hangi projeden bahsediyor olabilir? Yorumlarda buluşalım...

Sizce hangi projeden bahsediyor olabilir? Yorumlarda buluşalım...
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