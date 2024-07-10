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Tepkilerin Odağında: Yalan Dizisinde Eylül Tumbar'ın Performansı Dalga Konusu Oldu!

Tepkilerin Odağında: Yalan Dizisinde Eylül Tumbar'ın Performansı Dalga Konusu Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 13:47

Kanal D'nin yaz dizisi Yalan'ın son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin başrollerinden Eylül Tumbar'ın partneri Atakan Hoşgören'le olan sahnesindeki performansı resmen dalga konusu oldu.

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Kanal D'nin yaz dizisi "Yalan", yaz sezonunun tek dizisi olarak ekrana gelmeye devam ediyor.

Kanal D'nin yaz dizisi "Yalan", yaz sezonunun tek dizisi olarak ekrana gelmeye devam ediyor.

Kızından zorla koparılan bir annenin verdiği mücadeleyi anlatan dizi beğeni toplarken, Yalan dizisinin son bölümü sosyal medyada gündem oldu.

Kızından zorla koparılan bir annenin verdiği mücadeleyi anlatan dizi beğeni toplarken, Yalan dizisinin son bölümü sosyal medyada gündem oldu.

Dizide partner olan Eylül Tumbar ve Atakan Hoşgören'in ayrılık konuşması yaptığı sahnede Tumbar'ın performansı dalga konusu oldu.

Dizide partner olan Eylül Tumbar ve Atakan Hoşgören'in ayrılık konuşması yaptığı sahnede Tumbar'ın performansı dalga konusu oldu.

İşte Eylül Tumbar'ın Yalan dizisindeki performansı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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