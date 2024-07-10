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Kimleri Söyledi? Nefise Karatay, Survivor'daki Favorilerini Açıkladı!

Kimleri Söyledi? Nefise Karatay, Survivor'daki Favorilerini Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 11:44

Survivor All Star 2024 2.si olan Nefise Karatay, konuk olduğu Haberler.com'da Survivor tarihi boyunca favorisi olmuş yarışmacıları açıkladı.

KAYNAK: Haberler.com

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Survivor 2023 şampiyonu ve All Star'ın 2.si Nefise Karatay, Haberler.com'a konuk oldu.

Survivor 2023 şampiyonu ve All Star'ın 2.si Nefise Karatay, Haberler.com'a konuk oldu.

Survivor hakkında itiraflarda bulunan Nefise, programda merak edilenleri yanıtlarken konu elbette yarışmacılara da geldi.

Survivor hakkında itiraflarda bulunan Nefise, programda merak edilenleri yanıtlarken konu elbette yarışmacılara da geldi.

Survivor'daki gelmiş geçmiş tüm yarışmacıları değerlendirmesi istenen Nefise'ye 'favori' yarışmacıları sorulurken, Nefise'nin verdiği yanıtlar gündem oldu.

Survivor'daki gelmiş geçmiş tüm yarışmacıları değerlendirmesi istenen Nefise'ye 'favori' yarışmacıları sorulurken, Nefise'nin verdiği yanıtlar gündem oldu.

Favori yarışmacısı olarak Turabi, Nagihan ve Adem'in ismini veren Nefise, kadınlarda da Seda, Sema, Merve ve Damla Can'ı söyledi.

Favori yarışmacısı olarak Turabi, Nagihan ve Adem'in ismini veren Nefise, kadınlarda da Seda, Sema, Merve ve Damla Can'ı söyledi.

İşte o anlar:

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