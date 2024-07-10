MasterChef Türkiye'nin Barbaros'u Bol Kapışmalı Bir Yemek Programı Yapacağını Duyurdu
MasterChef Türkiye'nin Barbaros'u Bol Kapışmalı Bir Yemek Programı Yapacağını Duyurdu
Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Barbaros Yoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda yeni bir televizyon programı sunacağını duyurdu. Detaylar içerikte!
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Sıkı bir MasterChef Türkiye izleyicisiyseniz Barbaros Yoloğlu'nu kesin tanıyorsunuzdur. 2020 yılında katıldığı MasterChef yarışmasında Serhat ile finale kalarak ikinci olmuştu.
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MasterChef All Star 2023 yarışmasına da katılan Barbaros Yoloğlu, yani namıdiğer adıyla Barbo, Esra Tokelli'nin birinci olduğu yarışmada dördüncü sırada yer almıştı.
Son zamanlarda yemek restoranıyla ve evliliğiyle medyanın gündeminde yer alan Yoloğlu'ndan yepyeni bir haber var sayın okuyucular.
Ünlü MasterChef yarışmacısı Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bir yemek programında sunuculuk yapacağını takipçilerine duyurdu.
Detayları henüz bilmiyoruz ancak Barbo'nun elinde tuttuğu kağıtta yazılana bakılırsa programın adı 'Lezzet Kapışması' olacak. Adına bakılırsa MasterChef usulü bir yemek kapışması bizi bekliyor!
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