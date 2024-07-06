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Oktay Kaynarca'nın Sunduğu 'Alan'da Yarışmacının Biri İzleyenleri Çıldırttı!

Oktay Kaynarca'nın Sunduğu 'Alan'da Yarışmacının Biri İzleyenleri Çıldırttı!

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 00:23

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Alan'da bir yarışmacının ünlü oyuncuları bilememesi tepki çekti. Gelin yarışmanın o anlarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Alan' programı atv ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yarışmada sistem 100 kişi arasından rastgele bir yarışmacı seçiyor ve yakınında bulunan bir yarışmacıyla düello yapıyor.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Alan' programı atv ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yarışmada sistem 100 kişi arasından rastgele bir yarışmacı seçiyor ve yakınında bulunan bir yarışmacıyla düello yapıyor.

Alanını genişletmek isteyen yarışmacılar kendilerine gösterilen fotoğraftaki nesneleri ve kişileri bilmeye çalışıyor. Programın sonunda en çok alan kazanan 100 bin TL ödül kazanıyor.

Alanını genişletmek isteyen yarışmacılar kendilerine gösterilen fotoğraftaki nesneleri ve kişileri bilmeye çalışıyor. Programın sonunda en çok alan kazanan 100 bin TL ödül kazanıyor.

Ancak 'Alan' yarışmasında işler televizyondan izlendiği kadar kolay değil. Bazı yarışmacılar var ki ya fotoğraflardaki kişileri bilmeye çalışırken epey zorlanıyor. Hatta bilecekken bilemeyip izleyenleri dumur ediyor.

Ancak 'Alan' yarışmasında işler televizyondan izlendiği kadar kolay değil. Bazı yarışmacılar var ki ya fotoğraflardaki kişileri bilmeye çalışırken epey zorlanıyor. Hatta bilecekken bilemeyip izleyenleri dumur ediyor.

X'te @cursediz adlı kişinin dikkat çektiği böyle anlardan bir tanesi de yaşandı gitti. Yarışmacılardan biri Rihanna, Shakira, Britney Spears gibi dünyaca ünlü oyuncuları tanıyamadı. Gelin önce o videoya sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

Yalnız değilsin...

Yalnız değilsin...
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Aman dikkat!

Aman dikkat!
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+1

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Başka bir açıdan olmuş bu yorum:

Başka bir açıdan olmuş bu yorum:
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Kendisi de çok utanmıştır...

Kendisi de çok utanmıştır...
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Basireti bağlanmış diyelim...

Basireti bağlanmış diyelim...
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+1

+1
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Yorum yok...

Yorum yok...
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Bilen biri aydınlatsın. Neden?

Bilen biri aydınlatsın. Neden?
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Ona biz de şok olduk.

Ona biz de şok olduk.
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Yok daha neler!

Yok daha neler!
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