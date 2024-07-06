Oktay Kaynarca'nın Sunduğu 'Alan'da Yarışmacının Biri İzleyenleri Çıldırttı!
Oktay Kaynarca'nın Sunduğu 'Alan'da Yarışmacının Biri İzleyenleri Çıldırttı!
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Alan'da bir yarışmacının ünlü oyuncuları bilememesi tepki çekti. Gelin yarışmanın o anlarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Alan' programı atv ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yarışmada sistem 100 kişi arasından rastgele bir yarışmacı seçiyor ve yakınında bulunan bir yarışmacıyla düello yapıyor.
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Alanını genişletmek isteyen yarışmacılar kendilerine gösterilen fotoğraftaki nesneleri ve kişileri bilmeye çalışıyor. Programın sonunda en çok alan kazanan 100 bin TL ödül kazanıyor.
Ancak 'Alan' yarışmasında işler televizyondan izlendiği kadar kolay değil. Bazı yarışmacılar var ki ya fotoğraflardaki kişileri bilmeye çalışırken epey zorlanıyor. Hatta bilecekken bilemeyip izleyenleri dumur ediyor.
X'te @cursediz adlı kişinin dikkat çektiği böyle anlardan bir tanesi de yaşandı gitti. Yarışmacılardan biri Rihanna, Shakira, Britney Spears gibi dünyaca ünlü oyuncuları tanıyamadı. Gelin önce o videoya sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
Yalnız değilsin...
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Aman dikkat!
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Başka bir açıdan olmuş bu yorum:
Kendisi de çok utanmıştır...
Basireti bağlanmış diyelim...
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Yorum yok...
Bilen biri aydınlatsın. Neden?
Ona biz de şok olduk.
Yok daha neler!
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