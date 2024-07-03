Geniş Aile Senaristinin Paylaşımı, 'Cevahir ile Ulvi'yi Görenler Tanıyamadı' Demeye Fırsat Vermedi!
Geniş Aile Senaristinin Paylaşımı, 'Cevahir ile Ulvi'yi Görenler Tanıyamadı' Demeye Fırsat Vermedi!
Geniş Aile'nin dördüncü spinoff filmi için hazırlıklar başladı. Filmin senaristi Cüneyt İnay, dizi setinden 'Before & Before…' paylaşımı yapınca Cevahir ve Ulvi hayranları kayıtsız kalamadı. Gelin o paylaşıma ve yorumlara hep birlikte bakalım.
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Türk televizyon tarihinin en sevilen dizisi olan Geniş Aile'nin dördüncü filmi için hazırlıklar başladı. Spinoff olarak nitelendirilen film, Cevahir ile Ulvi'ye odaklanıyor. Filmin başrollerinde Ufuk Özkan ve Bülent Çolak yer alıyor.
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Filmin senaristi Cüneyt İnay, geçtiğimiz hafta yeni bir filmin geleceğini duyurmuştu. Filmin haberi Geniş Aile hayranlarında büyük bir heyecan yaratmıştı.
Tabii "before after" konseptine tamamen ters bu paylaşıma hayranlardan da tepkiler gecikmedi. X kullanıcıları efsane ikilinin geri dönüşüne birbirinden ilginç tepkiler verdi. Gelin hemen onlara bi' göz atalım.
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Siz ikilinin geri dönüşüne ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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