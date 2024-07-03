Geniş Aile Senaristinin Paylaşımı, 'Cevahir ile Ulvi'yi Görenler Tanıyamadı' Demeye Fırsat Vermedi!

Geniş Aile'nin dördüncü spinoff filmi için hazırlıklar başladı. Filmin senaristi Cüneyt İnay, dizi setinden 'Before & Before…' paylaşımı yapınca Cevahir ve Ulvi hayranları kayıtsız kalamadı. Gelin o paylaşıma ve yorumlara hep birlikte bakalım.