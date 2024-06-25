Geniş Aile'deki Cevahir ile Ulvi'ye Çekilecek Film Hayranlarda Heyecan Yarattı!
Geniş Aile'deki Cevahir ile Ulvi'ye Çekilecek Film Hayranlarda Heyecan Yarattı!
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizisi olan Geniş Aile'den hayranlarını heyecanlandıracak bir haber var. Dizinin senaristi İnay, Cevahir ve Ulvi karakterlerini merkeze alan bir filmin çekileceğini duyurdu. Detaylar içerikte!
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2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve üç sezon süren 'Geniş Aile' dizisi Türk televizyon tarihinin en unutulmayacak yapımları arasında.
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Oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Zuhal Topal, Fırat Tanış, İlker Ayrık, Rasim Öztekin, Rojda Demirer ve Bülent Çolak'ın olduğu dizi Komşu Kızı müziğiyle hepimizin akıllarına kazındı, bir daha da çıkmadı.
Tabii dizinin akıllardan çıkmayışının en önemli sebepleri Cevahir ile Ulvi arasında geçen diyaloglar, Mürsel ile Nazan'ın aşkı, Zekai'nin okul maceraları ve Koyu Bilal ile Cevahir'in Şuküfe'yi paylaşamamalarıydı.
Dizinin bu kadar çok sevilmesinin ardından 2015 yılında 'Geniş Aile: Yapıştır', 2016 yılında 'Geniş Aile 2: Her Türlü' ve 2019 yılında 'Geniş Aile Komşu Kızı' vizyona girmişti.
Geniş Aile'nin senaristi Cüneyt İnay'dan dizinin hayranlarını çok heyecanlandıracak bir haber bugün geldi. İnay X hesabında paylaştığı bir gönderide Cevahir ve Ulvi karakterlerine odaklanacak bir filmin senaryosunun yazıldığını duyurdu.
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Söz konusu gelişme sosyal medya kullanıcılarının epey bi' dikkatini çekti. Gelin bu habere gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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cenaze evine gidişte küçük altın takan ulvi😂😂
Rahmetli Rasim Öztekinsiz hiç tat vermeyecek