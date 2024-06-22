Başrolünde Murat Yıldırım ve Büşra Pekin'in Oynayacağı Filmin Detayları Belli Oldu!
Başrolünde Murat Yıldırım ve Büşra Pekin'in Oynayacağı Filmin Detayları Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Murat Yıldırım ve Büşra Pekin'in başrolde yer alacağı yeni filmin karakterleri ve oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili, evli ve çocuklu bir çifti canlandıracak. Detaylar içerikte!
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Yaz aylarına girmiş olsak da dizi ve sinema setleri durmadan çalışmaya devam ediyor. Ünlü oyuncular birbirinden dikkat çeken senaryolara sahip filmlerde başrolleri paylaşıyor.
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Bu filmlerden biri de Poll Films'in yapımcılığını üstlendiği 'Şampiyonlar - Satrancın Gizemli Taşları' adlı yapım. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin başrol oyuncuları belli oldu.
Bir yandan Ebru Şahin ile dizi hazırlıklarını sürdüren Murat Yıldırım, bu filmde 'Metin' karakterine hayat verecek. Yıldırım en son Teşkilat adlı dizide Ömer Atmaca karakterine hayat vermişti.
Murat Yıldırım'a eşlik edecek oyuncu ise son zamanlarda 'Çok Aşk' ve 'Dilberay' filmleriyle sık sık gündeme gelen Büşra Pekin oldu. Pekin filmde 'Canan' karakterini canlandıracak.
Altuntaş'ın haberine göre Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini yapacağı bu filmde ikiliye Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal, Mert Ege Ak ve Ayaz Gülşen'in eşlik ettiğini göreceğiz.
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'Şampiyonlar - Satrancın Gizemli Taşları' filmi iki çocuklu bir ailenin hayatına odaklanacak. Murat Yıldırım ve Büşra Pekin nasıl bir karakter olarak karşımıza çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Siz ikilinin yeni projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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