3391 Kilometre'den Sonra! Beyza Alkoç'un Romanından Uyarlanan Filmin Oyuncuları Belli Oldu
3391 Kilometre'den Sonra! Beyza Alkoç'un Romanından Uyarlanan Filmin Oyuncuları Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
'3391 Kilometre' romanının yazarı Beyza Alkoç'un bir romanı daha sinemaya uyarlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, adı 'Karantina' olan bu filmin başrolünde oynayacak isimleri paylaştı. Detaylar içerikte!
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Beyza Alkoç‘un '3391 Kilometre' adlı romanından uyarlanan ve başrollerini Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak ve Melda Bekcan'ın oynadığı aynı adlı film sinema salonlarına 1 milyon seyirciyi çekerek büyük bir başarıya imza atmıştı.
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Film, bir Türk kızının Fransa'nın küçük bir kasabasında yaşayan bir erkekle tanıştıktan sonra aralarındaki uzak mesafeye rağmen gelişen ilişkilerini konu almıştı.
Kitabın yazarı şimdilerde yeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Beyza Alkoç'un 'Karantina' kitabından yola çıkarak bir sinema filmi çekiliyor.
Filmin başrollerinde Türk dizi dünyasının en geleceği parlak oyunculardan iki önemli isim var. Kara Ağaç Destanı'nda Sultan karakterini canlandıran Meltem Akçöl, bu filmde Zeynep karakterini canlandıracak.
Bahar dizisinde Aziz Uras Yavuzoğlu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Demirhan Demircioğlu ise Onur rolünde.
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Satış rekorları kıran ve son zamanlarda gençlerin en çok okuduğu romanlar arasında yer alan 'Karantina'nın filmi 10 Ocak 2025 tarihinde vizyona girecek. O gün gelene kadar filmin detayları için beklemedeyiz.
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