Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Lefter'in Filminde Oynayacak Başrol Oyuncusu Belli Oldu!
Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Lefter'in Filminde Oynayacak Başrol Oyuncusu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
Fenerbahçe'nin en sevilen oyuncularından biri olan Lefter Küçükandonyadis’in hayatı film oluyor. Ünlü futbolcuyu kimin canlandıracağı belli oldu. Detaylar içerikte!
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Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin en popüler futbolcularından biri olan Rum asıllı Lefter Küçükandonyadis’in hayatı film oluyor. Lefter, Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giymiş ve Türk futbolunun en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.
Oyuncu Kaan Yıldırım tarafından çekilen filmde Metin Oktay'ı Erkan Kolçak Köstendil'in oynayacağı geçtiğimiz aylarda konuşulmuş ancak netleşmemişti. Aynı şekilde Lefter için oyuncu arayışı da sürmekteydi.
Ve nihayet filmde ordinaryüs lakaplı tanınan Lefter'i kimin canlandıracağı belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taff Pictures & Ark Pictures imzalı filmin başrolünü Erdem Kaynarca canlandıracak.
'Gençliğim Eyvah' ve 'Gül Masalı' dizilerinde başrol oynayan Erdem Kaynarca'nın bu rol için seçilme sebebi öğrenildi. Kaynarca'nın kemikli yüz hatları rolü almasında büyük etken oldu.
Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturacağı film Netflix için çekilecek. Çekimler ise temmuz ayında İstanbul'da başlayacak. Filmin senaryosunu, ismini ve oyuncu kadrosunu şimdiden merakla bekliyoruz.
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