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Başkomiser Önem Geliyor! Netflix 'Mezarlık'ın İkinci Sezon Müjdesini Duyurdu

Başkomiser Önem Geliyor! Netflix 'Mezarlık'ın İkinci Sezon Müjdesini Duyurdu

dizi Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 12:37

Birce Akalay'ın başrolde olduğu Netflix film serisi 'Mezarlık'ın ikinci sezon haberi bugün duyuruldu. Hayranlar bu haberi sevinçle karşıladı. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

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Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı ve başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker ve Şehsuvar Aktaş'ın oynadığı 'Mezarlık' film serisinin ilk sezonu 2022 yılında gösterime girmiş ve geniş kitlelerce çok beğenilmişti.

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı ve başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker ve Şehsuvar Aktaş'ın oynadığı 'Mezarlık' film serisinin ilk sezonu 2022 yılında gösterime girmiş ve geniş kitlelerce çok beğenilmişti.

Aksiyon, polisiye ve gerilim türündeki Netflix serisi, kadın cinayetlerini araştırmak için emniyet bünyesinde yeni kurulan birimin başına Birce Akalay'ın canlandırdığı Önem başkomiserin getirilmesinin ardından ekibiyle birlikte katillerle giriştiği mücadeleyi konu alıyor.

Aksiyon, polisiye ve gerilim türündeki Netflix serisi, kadın cinayetlerini araştırmak için emniyet bünyesinde yeni kurulan birimin başına Birce Akalay'ın canlandırdığı Önem başkomiserin getirilmesinin ardından ekibiyle birlikte katillerle giriştiği mücadeleyi konu alıyor.

4 bölüm halinde yayınlanan serinin hayranları aylardır sosyal medyada Mezarlık'ın yeni sezonunun ne zaman geleceğine dair sorular sorup duruyordu. Ve beklenen cevap bugün Netflix'ten geldi.

4 bölüm halinde yayınlanan serinin hayranları aylardır sosyal medyada Mezarlık'ın yeni sezonunun ne zaman geleceğine dair sorular sorup duruyordu. Ve beklenen cevap bugün Netflix'ten geldi.

Netflix Türkiye paylaştığı bir gönderide Önem başkomiserin görsellerini paylaşarak "Başkomiser Önem, başladığı işi asla yarım bırakmaz. Mezarlık 2. sezon yakında" haberini iletti. Bu haber hayranları çok heyecanlandırdı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Netflix Türkiye paylaştığı bir gönderide Önem başkomiserin görsellerini paylaşarak "Başkomiser Önem, başladığı işi asla yarım bırakmaz. Mezarlık 2. sezon yakında" haberini iletti. Bu haber hayranları çok heyecanlandırdı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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