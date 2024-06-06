Çağatay Ulusoy'un Başrolde Olduğu Netflix Dizisi 'Kübra'nın 2. Sezonuna Gelen Tepkiler

Çağatay Ulusoy'un başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Kübra'nın ilk sezonu çok beğenilmiş, hemen ardından ikinci sezonun çekileceğini öğrenmiştik. İşte o çok beklenen sezon bugün platformda yayınlandı. İzleyenler 'Kübra'nın ikinci sezonuna neler dedi? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.