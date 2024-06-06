Çağatay Ulusoy'un Başrolde Olduğu Netflix Dizisi 'Kübra'nın 2. Sezonuna Gelen Tepkiler
Çağatay Ulusoy'un Başrolde Olduğu Netflix Dizisi 'Kübra'nın 2. Sezonuna Gelen Tepkiler
Çağatay Ulusoy'un başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Kübra'nın ilk sezonu çok beğenilmiş, hemen ardından ikinci sezonun çekileceğini öğrenmiştik. İşte o çok beklenen sezon bugün platformda yayınlandı. İzleyenler 'Kübra'nın ikinci sezonuna neler dedi? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.
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Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan 'Kübra' Netflix'te yayınlanan ilk sezonuyla adeta bir hit dizi haline gelmişti.
Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in, başrolünde ise Çağatay Ulusoy'un olduğu dizi ilk sezonunda “Allah ile iletişime geçtiğini iddia eden” Gökhan karakterinin bu iddiası sonucunda yaşadığı çatışmaları konu almıştı.
Kübra'nın hikayesinde seçilmiş kişi teması ile mistik ve karanlık atmosferler izleyicilerin ilgisini epey bi' çekmişti. Kübra adlı birinden mesaj alan Gökhan'ın yolculuğu başlarda yavaş tempolu ilerlese de son bölümde her düğüm teker teker çözülmüştü.
Tabii dizinin uyarlandığı kitabın yazarının Afşin Kum olduğu hesaba katıldığında ve onun bir başka eseri Sıcak Kafa'nın Netflix'e uyarlandığı düşünüldüğünde finalde bilimsel bir çözüm olduğunu görmek izleyenleri pek şoka uğratmamıştı.
Ama bu hikaye daha bitmedi. Çok sevilen Kübra'nın ikinci sezonu bugün (6 Haziran) Netflix'te yayınlandı. Görelim bakalım izleyenler yeni sezon hakkında ne düşünüyor?
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