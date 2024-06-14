Hande Erçel ile Barış Arduç'un Başrolde Oynadığı Romantik Filmde Bir Değişiklik Yapıldı
Hande Erçel ile Barış Arduç'un Başrolde Oynadığı Romantik Filmde Bir Değişiklik Yapıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Hande Erçel ile Barış Arduç'u bir araya getiren filmin isminde değişiklik oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bu ayrıntıya ve tabii filmin belli olan konusuna gelin hep birlikte bakalım.
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Hande Erçel ile Barış Arduç yepyeni ve romantik bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Filmin haberini takip edenler bilir; Arduç ile Erçel'in oynayacağı filmin adı ve karakterleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
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'Bir Başka Aşk' olan bu filmde Hande Erçel'in 'Aslı Mansoy' karakterini, Barış Arduç'un ise 'Ege Yazıcı' karakterini oynayacağını öğrenmiştik.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren bu romantik filmin adında bir değişiklik oldu. Filmin adı artık 'Bir Başka Aşk' olmayacak, onun yerine ‘Rüzgara Bırak’ adıyla ekranlara gelecek.
Çekimlerin Çeşme'de başlayacağı filmin okuma provasından paylaşılan kareler ise sosyal medyada paylaşılmaya başlandı bile. Hem Hande Erçel'in hem de Barış Arduç'un hayranları ikilinin fotoğraflarını tekrar tekrar paylaşarak yeni filmin bu yaza damgasını vuracağını dile getirdiler.
Filmin konusuna gelecek olursak oldukça dikkat çeken bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. 'Rüzgara Bırak', Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı olan Ege ve Aslı'ya odaklanıyor. Film, şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı ile Çeşme'de yaşayan Ege'nin bir araya gelmesini ve aralarında romantik bir ilişki kurulmasını anlatıyor.
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Siz film ve ikilinin rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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ya ben bu kadını begeniyorum ya aşırı naif terbiyeli bi sosyal medyada biriyle tartışmaya bile girdiğini görmedim diğerleri gibi cringe hareketleri yok oyunc... Devamını Gör
Uyumları çok iyi, ikiside uluslararası büyük bir kitleye sahip o yüzden dijitalde rom-com bir film bütün dünyada ilgi görecektir.