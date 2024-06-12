Will Smith'in Başrolde Oynadığı 'Bad Boys 4' Filmi Dünya Çapında Gişenin Altını Üstüne Getirdi
Will Smith'in Başrolde Oynadığı 'Bad Boys 4' Filmi Dünya Çapında Gişenin Altını Üstüne Getirdi
Will Smith ve Martin Lawrence'un başrolde olduğu 'Bad Boys: Ride or Die' filmi vizyona girdi. Eleştirmenlerden karışık yorumlar alan film gişede büyük bir başarı elde etti. Detaylar içerikte!
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Adil & Bilall tarafından yönetilen ve son zamanların en heyecanla beklenen yapımlarından biri olan 'Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç' geçtiğimiz hafta vizyona girdi.
Bad Boys serisinin dördüncü filmi olan bu filmde Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens ve Alexander Ludwig'in rollerini yeniden canlandırdığını izliyor, onlara Eric Dane, Ioan Gruffudd ve Rhea Seehorn'un katıldığını görüyoruz.
Film, Bad Boys'un haksız yere uyuşturucu suçuyla itham edilen Yüzbaşı Howard'ın adını temizlemek için harekete geçmesini merkezine alıyor. Ancak Mike ve Marcus'un polisler tarafından takip edilmeleri ve kartellerin hedefi olmaları olayları hiç olmadığı kadar karıştırıyor.
İngilizce adıyla 'Bad Boys: Ride or Die' olarak da bildiğimiz film daha şimdiden 2024'ün en ses getiren yapımlarından biri olmaya aday. Film dünya çapında 104.6 milyon dolarlık bir hasılatla açılış yaptı. Uzun bir süre de bu başarısını ya da kârını devam ettireceği düşünülüyor.
Tabii bu başarı ardından hemen şu soruları da akla getirdi. Beşinci bir 'Bad Boys' filmi gelecek mi? EW'ye konuşan Will Smith, hikaye yeterince ilgi çekerse devam etmekten mutluluk duyacağını belirtmişti.
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Yapımcı Jerry Bruckheimer ise "Eğer seyircinin görmek isteyeceği bir şey yaparsanız, onu görmeye giderler. Hatta sıraya giderler. Bu filmin gişedeki gösterdiği performansa göre bu hafta görüşmeler yapacağız" diyerek beşinci film için umutları artırdı.
Siz sinema eleştirmenlerinin olumlu ve olumsuz karışık yorumlar yaptığı 'Bad Boys: Ride or Die' filmi için ne düşünüyorsunuz? Filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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