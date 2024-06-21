Başrolünde Kerem Bürsin'in Oynadığı Filmin Oyuncu Kadrosuna Bir Ünlü İsim Daha Katıldı

Kerem Bürsin'in başrolde olduğu ve yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu 'Son of a Rich' filminin oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melisa Döngel de filmde rol alacak. Detaylar içerikte!