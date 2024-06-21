Başrolünde Kerem Bürsin'in Oynadığı Filmin Oyuncu Kadrosuna Bir Ünlü İsim Daha Katıldı
Başrolünde Kerem Bürsin'in Oynadığı Filmin Oyuncu Kadrosuna Bir Ünlü İsim Daha Katıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Kerem Bürsin'in başrolde olduğu ve yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu 'Son of a Rich' filminin oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melisa Döngel de filmde rol alacak. Detaylar içerikte!
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Türk televizyon ve sinemasının en başarılı isimlerinden Kerem Bürsin ve Melis Sezen yeni bir filmde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.
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'Son of a Rich' filminin başrollerindeki ikiliye Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Kıraç ve Cemal Hünal eşlik ediyor.
Filmin hazırlıkları devam ederken oyuncu kadrosuyla büyük dikkat çeken filme bir yeni isim daha katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterini oynayan ünlü oyuncu Melisa Döngel kadroya dahil oldu.
'Aşk Mantık İntikam', 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizilerinde başrol oynayan ve 'Cem Karaca’nın Gözyaşları'nda Emel Sayın'ı canlandıran ünlü oyuncu bu filmde 'Dilber' karakterini canlandıracak.
Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Son of a Rich' filminn hikayesi henüz net değil ama kadroya ve filmin adına bakılırsa bizi çok ilginç bir film bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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