Burak Deniz ile Öykü Karayel'in Başrolde Oynayacağı Filmin Detayları Belli Oldu!
Burak Deniz ile Öykü Karayel'in Başrolde Oynayacağı Filmin Detayları Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
'Boiling Point' filminden uyarlanan 'Umami Kaynama Noktası' yakın zamanda sete çıkacak. Oyuncu kadrosunda iki başarılı ismin olduğu filmin detaylarını Gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı. Detaylar içerikte!
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Bu yaz Türk sinema sektörüne damga vuracak birbirinden dikkat çeken filmler sete çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi de 'Umami Kaynama Noktası'.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu bu film, 2021 yapımı 'Boiling Point' filminden uyarlanıyor.
İngiliz yapımı film, Londra'daki lüks bir restoranda çalışan baş şef Andy Jones'un hikayesine odaklanmıştı. Başrollerinde Stephen Graham ve Vinette Robinson rol almıştı.
Altuntaş'ın haberine göre ise Türk yapımı 'Umami Kaynama Noktası'nda Burak Deniz ve Öykü Karayel başrolleri oynayacak. 'Şahmaran' ve 'Maraşlı' dizileriyle popülaritesi katlanan Burak Deniz filmde 'Sina' rolünü canlandıracak.
'Arak/Kara' dizisindeki rolüyle gündemde olan Öykü Karayel ise bu filmde 'Melis' karakterine hayat verecek.
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