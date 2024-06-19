Kiralık Aşk Dizisinin Hayranları, Elçin Sangu ve Barış Arduç Paylaşımlarıyla X'te Resmen Tozu Dumana Kattı!

Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisi 7 yıl önce final yaptı ama dizinin hayranları Elçin Sangu'nun oynadığı Defne Topal karakterini unutamadı. Sangu'nun ve karakterinin hayranları sosyal medyada duygularını paylaştı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.