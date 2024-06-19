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Kiralık Aşk Dizisinin Hayranları, Elçin Sangu ve Barış Arduç Paylaşımlarıyla X'te Resmen Tozu Dumana Kattı!

Kiralık Aşk Dizisinin Hayranları, Elçin Sangu ve Barış Arduç Paylaşımlarıyla X'te Resmen Tozu Dumana Kattı!

Kiralık Aşk dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 18:44

Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisi 7 yıl önce final yaptı ama dizinin hayranları Elçin Sangu'nun oynadığı Defne Topal karakterini unutamadı. Sangu'nun ve karakterinin hayranları sosyal medyada duygularını paylaştı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Salih Bademci'nin oynadığı 'Kiralık Aşk' dizisi, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri. Star TV ekranında gösterilen dizi, 2015 yılında başlamış ve 2 sezon boyunca romantik komedi seven izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Salih Bademci'nin oynadığı 'Kiralık Aşk' dizisi, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri. Star TV ekranında gösterilen dizi, 2015 yılında başlamış ve 2 sezon boyunca romantik komedi seven izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

Dizi, abisi Serdar'ın borcu için para gerektiği sırada kendisini beklenmedik bir aşk oyunu içerisinde bulan Defne Topal'ın hikayesini merkezine almıştı.

Dizi, abisi Serdar'ın borcu için para gerektiği sırada kendisini beklenmedik bir aşk oyunu içerisinde bulan Defne Topal'ın hikayesini merkezine almıştı.

İzleyiciler iki sezon boyunca Elçin Sangu'nun canlandırdığı Defne ile Barış Arduç'un hayat verdiği Ömer karakterinin aşk ve oyun dolu hikayesini izlemişti. Tabii Sinan karakterini de unutmamak gerek.

İzleyiciler iki sezon boyunca Elçin Sangu'nun canlandırdığı Defne ile Barış Arduç'un hayat verdiği Ömer karakterinin aşk ve oyun dolu hikayesini izlemişti. Tabii Sinan karakterini de unutmamak gerek.

'Kiralık Aşk'ın finalinin üzerinden tam tamına 7 yıl geçti ancak dizinin sıkı takipçileri Elçin Sangu'nun rolünü akıllarından çıkaramadı. Öyle ki sosyal medyada diziyle ve onun karakteriyle ilgili duygularını paylaşa paylaşa bitiremediler. Gelin hep birlikte o paylaşımlara bakalım ve maziye doğru yol alalım.

'Kiralık Aşk'ın finalinin üzerinden tam tamına 7 yıl geçti ancak dizinin sıkı takipçileri Elçin Sangu'nun rolünü akıllarından çıkaramadı. Öyle ki sosyal medyada diziyle ve onun karakteriyle ilgili duygularını paylaşa paylaşa bitiremediler. Gelin hep birlikte o paylaşımlara bakalım ve maziye doğru yol alalım.

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Aydilge'nin yorumunu da paylaştığımıza göre siz 'Kiralık Aşk' dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Aydilge'nin yorumunu da paylaştığımıza göre siz 'Kiralık Aşk' dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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