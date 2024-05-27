Güzel Kızların Oyun Oynamayacağını Savunan Kullanıcıya Elçin Sangu'dan Kapak Gibi Yanıt Geldi
Güzel Kızların Oyun Oynamayacağını Savunan Kullanıcıya Elçin Sangu'dan Kapak Gibi Yanıt Geldi
Baldur's Gate 3 macerasıyla birden bire oyuncuların yeni kraliçesi olmayı başaran Elçin Sangu bir takipçisinin 'güzel kızlar oyun oynamaz' tepkisine verdiği yanıtla da kalplerimizi çalmayı başardı.
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Güzelliği ve yeteneğiyle tanıdığımız Elçin Sangu geçtiğimiz günlerde oyunlara olan ilgisini de paylaşarak oyuncuların kalplerini çalmıştı.
Güzel oyuncu Baldur's Gate 3 aşkıyla oyuncuların bol bol sempatisini kazanırken...
Bir oyuncu ise "güzel kızların" oyun oynamayacağını savunarak Sangu'nun gönderilerinin sponsosrluk olabileceğini savununca ortalık karıştı!
Diğer oyuncular bu kişiye yanıt verirken esas kapak gibi yanıt ise bizzat Elçin Sangu'nun kendisinden geldi!
Gerekli yanıtı alan oyuncunun sonrasındaki cevabı bu olsa da...
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Oyunculardan ufak çaplı bir linç yemekten de kurtulamadı.
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