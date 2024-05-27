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Güzel Kızların Oyun Oynamayacağını Savunan Kullanıcıya Elçin Sangu'dan Kapak Gibi Yanıt Geldi

Güzel Kızların Oyun Oynamayacağını Savunan Kullanıcıya Elçin Sangu'dan Kapak Gibi Yanıt Geldi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 10:51

Baldur's Gate 3 macerasıyla birden bire oyuncuların yeni kraliçesi olmayı başaran Elçin Sangu bir takipçisinin 'güzel kızlar oyun oynamaz' tepkisine verdiği yanıtla da kalplerimizi çalmayı başardı.

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Güzelliği ve yeteneğiyle tanıdığımız Elçin Sangu geçtiğimiz günlerde oyunlara olan ilgisini de paylaşarak oyuncuların kalplerini çalmıştı.

Güzelliği ve yeteneğiyle tanıdığımız Elçin Sangu geçtiğimiz günlerde oyunlara olan ilgisini de paylaşarak oyuncuların kalplerini çalmıştı.

Baldur's Gate 3 oynadığını ve karakterini paylaşarak oyun zevkiyle alkış toplayan Sangu ayrıca Sekiro, Alan Wake 2, RDR2 ve Elden Ring gibi oyunları da bitirmiş.

Sangu Baldur's Gate 3 macerasını ve karakterini de böyle anlatmıştı. 👇

Güzel oyuncu Baldur's Gate 3 aşkıyla oyuncuların bol bol sempatisini kazanırken...

Güzel oyuncu Baldur's Gate 3 aşkıyla oyuncuların bol bol sempatisini kazanırken...

Bir oyuncu ise "güzel kızların" oyun oynamayacağını savunarak Sangu'nun gönderilerinin sponsosrluk olabileceğini savununca ortalık karıştı!

Bir oyuncu ise "güzel kızların" oyun oynamayacağını savunarak Sangu'nun gönderilerinin sponsosrluk olabileceğini savununca ortalık karıştı!
twitter.com

Diğer oyuncular bu kişiye yanıt verirken esas kapak gibi yanıt ise bizzat Elçin Sangu'nun kendisinden geldi!

Diğer oyuncular bu kişiye yanıt verirken esas kapak gibi yanıt ise bizzat Elçin Sangu'nun kendisinden geldi!
twitter.com

Gerekli yanıtı alan oyuncunun sonrasındaki cevabı bu olsa da...

Gerekli yanıtı alan oyuncunun sonrasındaki cevabı bu olsa da...
twitter.com
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Oyunculardan ufak çaplı bir linç yemekten de kurtulamadı.

Oyunculardan ufak çaplı bir linç yemekten de kurtulamadı.
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👇
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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