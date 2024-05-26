Oyundaki Hata Fırsat Doğurdu! Galatasaray Fenerbahçe'yi Tiye Aldı
Oyundaki Hata Fırsat Doğurdu! Galatasaray Fenerbahçe'yi Tiye Aldı
2023-2024 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe için Süper Lig'in ikinci yarısında işler iyi gitmedi. Sarı-lacivertliler, ligin son haftasına kadar kupa mücadelesini sürdürse de yarışı zirvede tamamlayan Galatasaray oldu. Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı kulüp, X platformundaki İngilizce hesabından ezeli rakibi ile alay etti.
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 102 puanla ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.
Geçen sezonu da şampiyon tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
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