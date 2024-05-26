Oyundaki Hata Fırsat Doğurdu! Galatasaray Fenerbahçe'yi Tiye Aldı

2023-2024 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe için Süper Lig'in ikinci yarısında işler iyi gitmedi. Sarı-lacivertliler, ligin son haftasına kadar kupa mücadelesini sürdürse de yarışı zirvede tamamlayan Galatasaray oldu. Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı kulüp, X platformundaki İngilizce hesabından ezeli rakibi ile alay etti.