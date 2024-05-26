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Oyundaki Hata Fırsat Doğurdu! Galatasaray Fenerbahçe'yi Tiye Aldı

Oyundaki Hata Fırsat Doğurdu! Galatasaray Fenerbahçe'yi Tiye Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 22:45

2023-2024 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe için Süper Lig'in ikinci yarısında işler iyi gitmedi. Sarı-lacivertliler, ligin son haftasına kadar kupa mücadelesini sürdürse de yarışı zirvede tamamlayan Galatasaray oldu. Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı kulüp, X platformundaki İngilizce hesabından ezeli rakibi ile alay etti.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 102 puanla ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 102 puanla ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonu da şampiyon tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Geçen sezonu da şampiyon tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Zaferin ardından sarı-kırmızı kulübün X'teki İngilizce hesabı, futbol oyunundaki animasyon hatasını paylaşarak Fenerbahçe'ye "onca yaygara kupa yok" dedi.

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