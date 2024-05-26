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Süper Lig'i Zirvede Noktalayan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Göndermesi!

Süper Lig'i Zirvede Noktalayan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Göndermesi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 22:04

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesinde bulundu. Paylaşımda bir detay, dikkat çekti.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 24. lig şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde 24. lig şampiyonluğunu kazandı.

Mutlu sona ulaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, sezon boyunca zirve yarışı verdiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Mutlu sona ulaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, sezon boyunca zirve yarışı verdiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında büyük harflerle "KOÇ" ve "MHY" yazdığı görüldü. 👇 (Ali Koç, Mert Hakan Yandaş)

Galatasaray'ın paylaşımında büyük harflerle "KOÇ" ve "MHY" yazdığı görüldü. 👇 (Ali Koç, Mert Hakan Yandaş)
twitter.com

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmiş, sarı-kırmızılıların galibiyet serisini noktalamıştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmiş, sarı-kırmızılıların galibiyet serisini noktalamıştı.

Karşılaşmanın ardından şöyle bir paylaşımda bulunulmuştu. 👇

Karşılaşmanın ardından şöyle bir paylaşımda bulunulmuştu. 👇
twitter.com
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