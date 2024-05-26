Süper Lig'i Zirvede Noktalayan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Göndermesi!

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesinde bulundu. Paylaşımda bir detay, dikkat çekti.