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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Oyunculara Saygı Duymadığını Söyledi, Ortalık Karıştı!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Oyunculara Saygı Duymadığını Söyledi, Ortalık Karıştı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 16:31

Bir sosyal medya kullanıcısı, oyun oynayan kişiler için birtakım söylemlerde bulundu ve ortalığı karıştırdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, oyun oynayanlara karşı agresif bir tutum ile cevap verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, oyun oynayanlara karşı agresif bir tutum ile cevap verdi.
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Bu gönderi, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu gönderi, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Bazı kullanıcılar alaylı bir dille eleştirdi.

Bugünkü hayat dersimizi de aldık.

Bugünkü hayat dersimizi de aldık.
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Bir kullanıcı da insanların her şeye karışmasından dolayı sitem etti.

Bir kullanıcı da insanların her şeye karışmasından dolayı sitem etti.
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Başkalarının hobisine laf eden, kendi lafının kurbanı olur.

Başkalarının hobisine laf eden, kendi lafının kurbanı olur.
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Saygı konusuna değinen bir dostumuz.

Saygı konusuna değinen bir dostumuz.
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Bazı kullanıcılar da video ile tepki gösterdi.

Fikrini sakince savunanlar da oldu.

Fikrini sakince savunanlar da oldu.
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Fikir için teşekkür eden kullanıcılar da tartışmaya katıldı.

Fikir için teşekkür eden kullanıcılar da tartışmaya katıldı.
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Cem Yılmaz'ın da dediği gibi...

Cem Yılmaz'ın da dediği gibi...
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