Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Oyunculara Saygı Duymadığını Söyledi, Ortalık Karıştı!
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Oyunculara Saygı Duymadığını Söyledi, Ortalık Karıştı!
Bir sosyal medya kullanıcısı, oyun oynayan kişiler için birtakım söylemlerde bulundu ve ortalığı karıştırdı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, oyun oynayanlara karşı agresif bir tutum ile cevap verdi.
Bu gönderi, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bugünkü hayat dersimizi de aldık.
Bir kullanıcı da insanların her şeye karışmasından dolayı sitem etti.
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Başkalarının hobisine laf eden, kendi lafının kurbanı olur.
Saygı konusuna değinen bir dostumuz.
Fikrini sakince savunanlar da oldu.
Fikir için teşekkür eden kullanıcılar da tartışmaya katıldı.
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Cem Yılmaz'ın da dediği gibi...
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