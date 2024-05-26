Bu Yıl Çıkması Planlanan Call of Duty Black Ops 6 Eski Nesil Konsollara Gelebilir!
Bu Yıl Çıkması Planlanan Call of Duty Black Ops 6 Eski Nesil Konsollara Gelebilir!
Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Black Ops 6, yeni bir söylenti ile gündeme geldi.
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Ortaya çıkan görüntülere göre, yeni Call of Duty oyunu eski nesil konsolları es geçmeyecek.
Bazı oyuncular bu durumu alay konusu haline getirdi.
Black Ops 6, bu yılın sonlarına doğru çıkacak.
Black Ops 6, ilk günden Game Pass sistemine eklenebilir.
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