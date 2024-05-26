Bu Yıl Çıkması Planlanan Call of Duty Black Ops 6 Eski Nesil Konsollara Gelebilir!

Bir kesim oyuncu, bu durumun yeni nesil konsolları sınırlandırdığını düşünüyor. Halihazırda yeni neslin gücünü göremediğinden şikayetçi olan oyuncular, bu durumu çok da hoş karşılamıyor. Bir diğer kesim oyuncu ise bu gelişme ile dalga geçercesine gönderiler paylaşıyor.