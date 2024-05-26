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Bu Yıl Çıkması Planlanan Call of Duty Black Ops 6 Eski Nesil Konsollara Gelebilir!

Bu Yıl Çıkması Planlanan Call of Duty Black Ops 6 Eski Nesil Konsollara Gelebilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 16:01

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Black Ops 6, yeni bir söylenti ile gündeme geldi.

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Ortaya çıkan görüntülere göre, yeni Call of Duty oyunu eski nesil konsolları es geçmeyecek.

Ortaya çıkan görüntülere göre, yeni Call of Duty oyunu eski nesil konsolları es geçmeyecek.

GameStop sitesinde ön siparişe açılmaya hazırlanan Black Ops 6'dan, dikkat çekici bir görsel sızdı. Bu görsele göre, yeni Call of Duty oyunu eski nesil konsollara da gelecek.

Bazı oyuncular bu durumu alay konusu haline getirdi.

Bazı oyuncular bu durumu alay konusu haline getirdi.

Bir kesim oyuncu, bu durumun yeni nesil konsolları sınırlandırdığını düşünüyor. Halihazırda yeni neslin gücünü göremediğinden şikayetçi olan oyuncular, bu durumu çok da hoş karşılamıyor. Bir diğer kesim oyuncu ise bu gelişme ile dalga geçercesine gönderiler paylaşıyor.

Black Ops 6, bu yılın sonlarına doğru çıkacak.

Black Ops 6, bu yılın sonlarına doğru çıkacak.

İlk teaser'ı geçtiğimiz günlerde yayınlanan yapım, 9 Haziran tarihinde detaylı bir şekilde tanıtılacak. Oyunun çıkış aralığı ise Call of Duty serilerinin genelinden aşina olduğumuz Ekim veya Kasım aylarında gerçekleşecek.

Black Ops 6, ilk günden Game Pass sistemine eklenebilir.

Black Ops 6, ilk günden Game Pass sistemine eklenebilir.

Ortaya atılan diğer söylentilerden biri de Game Pass ile alakalı. Bu bilgilere göre, Call of Duty Black Ops 6, ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenebilir. Microsoft'un Activision'u satın alması da bu haberin doğruluğunu artıran detaylar arasında.

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