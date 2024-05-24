Steam Değeri 600 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Veriliyor!

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'ı ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklemek için şu adımları uygulamanız yeterli olacaktır;

Steam hesabınıza giriş yapın. Yoksa yeni bir tane oluşturun.

Buradan oyunun mağaza sayfasına ulaşın.

Aşağıda yer alan 'Hesaba Ekle' butonuna basın.

Hepsi bu kadar! Daha sonra oyun sonsuza kadar kütüphanenizde yer alacak. Son alım tarihi ise 30 Mayıs saat 20:00.