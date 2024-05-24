Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Değeri 600 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Veriliyor!

Steam Değeri 600 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Veriliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 21:15

Ara sıra verdiği ücretsiz oyunlar ile kendini sevdirmeye devam eden Steam, şimdi ise mağaza değeri 600 TL'yi aşan bir oyunu ücretsiz olarak veriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fiyatlar yüksek ama sevmeye devam ediyoruz!

Fiyatlar yüksek ama sevmeye devam ediyoruz!

Özellikle dolar kuruna geçtikten sonra birçok oyunda yaşanan fiyat artışı hepimizi üzerken, ara sıra verilen ücretsiz oyunlar sayesinde Steam'i terk etmeden de yaşayabiliyoruz. Elbette bir Epic Games Store değil ama idare edeceğiz artık...

Steam değeri 600 TL'yi aşan oyun ücretsiz oldu.

Steam değeri 600 TL'yi aşan oyun ücretsiz oldu.

Warhammer Skulls etkinliği kapsamında serinin birçok oyunu indirime girmişken, mağaza değeri 600 TL'yi aşan Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War ise kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu hesaba eklemek için kısıtlı bir süreniz bulunuyor.

Sıra tabanlı bir strateji deneyimine hazır olun!

Sıra tabanlı bir strateji deneyimine hazır olun!

Daha önce de ücretsiz olarak verilen Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'ı kaçırdıysanız şans tekrar kapıya dayandı diyebiliriz. Dört benzersiz gruptan birisini seçerek sıra tabanlı bir strateji deneyimi yaşayacağınız bu oyunu kütüphaneye eklemek için bazı adımları takip etmeniz gerekiyor.

Oyunu kütüphaneye nasıl ekleriz?

Oyunu kütüphaneye nasıl ekleriz?

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'ı ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklemek için şu adımları uygulamanız yeterli olacaktır;

  • Steam hesabınıza giriş yapın. Yoksa yeni bir tane oluşturun. 

  • Buradan oyunun mağaza sayfasına ulaşın. 

  • Aşağıda yer alan 'Hesaba Ekle' butonuna basın.

Hepsi bu kadar! Daha sonra oyun sonsuza kadar kütüphanenizde yer alacak. Son alım tarihi ise 30 Mayıs saat 20:00.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın