Steam Değeri 600 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Veriliyor!
Steam Değeri 600 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Veriliyor!
Ara sıra verdiği ücretsiz oyunlar ile kendini sevdirmeye devam eden Steam, şimdi ise mağaza değeri 600 TL'yi aşan bir oyunu ücretsiz olarak veriyor.
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Fiyatlar yüksek ama sevmeye devam ediyoruz!
Steam değeri 600 TL'yi aşan oyun ücretsiz oldu.
Sıra tabanlı bir strateji deneyimine hazır olun!
Oyunu kütüphaneye nasıl ekleriz?
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