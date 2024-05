Yılın Oyunu ödüllerini bir bir evine götüren Elden Ring macerasına ilk genişleme paketi geliyor. Shadow of the Erdtree, oyuna yeni düşmanlar, yeni silahlar ve ekipmanların yanı sıra farklı görev içerikleri de ekliyor. Land of Shadow içerisinde keşfedilmemiş toprakları bulmaya hazır olun deriz.