Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Sims'e Rakip Olacak Life By You İçin Erteleme Kararı Geldi!

The Sims'e Rakip Olacak Life By You İçin Erteleme Kararı Geldi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 15:20

Paradox Interactive imzalı Life by You için üzücü bir haber ile yıkıldık. The Sims'e rakip olması beklenen oyundan erteleme kararı çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçen sene duyurulan Life by You ertelendi.

Geçen sene duyurulan Life by You ertelendi.

The Sims serisine rakip olması beklenen yaşam simülasyonu Life by You'dan üzücü bir haber geldi. Normalde 4 Haziran 2024 tarihinde çıkacak oyun süresiz bir şekilde ertelendi.

The Sims serisine rakip olacak bir potansiyelde.

The Sims serisine rakip olacak bir potansiyelde.

Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan yaşam simülasyonu oyunları bir yana, The Sims serisi bir yana diyebiliyoruz. Çünkü türe en büyük yenilikleri ve oyun dinamiklerini getiren The Sims serisi olmuştu. Life by You ise uzun zamandır türü bünyesi altına alan The Sims'e en büyük rakip olmayı planlıyor.

Erken Erişimde çıkması bekleniyor.

Erken Erişimde çıkması bekleniyor.

4 Haziran tarihinde çıkacak olsaydı oyunun Erken Erişim sürecinde çıkması bekleniyordu. Bu şekilde oyunculardan alınan geri bildirimler ile daha kaliteli bir oyun anlayışı sunulacak.

Erteleme hakkında ilk açıklamalar ise CEO yardımcısından geldi.

Erteleme hakkında ilk açıklamalar ise CEO yardımcısından geldi.

Paradox Interactive CEO Yardımcısı Mattias Lilja; 'Şu an ek bir geliştirme sürecine ihtiyacımız var. Henüz yeni bir çıkış tarihi paylaşamayız ancak hazır olduğumuzda bunu sizlerle paylaşacağız.' ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın