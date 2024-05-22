The Sims'e Rakip Olacak Life By You İçin Erteleme Kararı Geldi!
The Sims'e Rakip Olacak Life By You İçin Erteleme Kararı Geldi!
Paradox Interactive imzalı Life by You için üzücü bir haber ile yıkıldık. The Sims'e rakip olması beklenen oyundan erteleme kararı çıktı.
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Geçen sene duyurulan Life by You ertelendi.
The Sims serisine rakip olacak bir potansiyelde.
Erken Erişimde çıkması bekleniyor.
Erteleme hakkında ilk açıklamalar ise CEO yardımcısından geldi.
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