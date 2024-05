The Sims'e Rakip Olacak Life By You İçin Erteleme Kararı Geldi!

Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan yaşam simülasyonu oyunları bir yana, The Sims serisi bir yana diyebiliyoruz. Çünkü türe en büyük yenilikleri ve oyun dinamiklerini getiren The Sims serisi olmuştu. Life by You ise uzun zamandır türü bünyesi altına alan The Sims'e en büyük rakip olmayı planlıyor.