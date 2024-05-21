Elon Musk'ın "Twitch Yerine X'te Yayın Yapın" Çağrısı Yayıncıların Alay Konusu Oldu
Elon Musk'ın "Twitch Yerine X'te Yayın Yapın" Çağrısı Yayıncıların Alay Konusu Oldu
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Başa gelir gelmez adını X olarak değiştirdiği Twitter'ın CEO'su Elon Musk bir süredir Twitch'i dilinden düşürmüyor.
Ancak Elon Musk'ın Twitch yayıncılarına yaptığı bu çağrı ünlü yayıncı ve içerik üreticilerinin alay konusu olmaktan öteye gidemedi!
YouTube'da neredeyse 32 milyon aboneye sahip olan Dream Twitch'i müsatehcenlikle vurmaya çalışan Musk'a X'teki kimi hesapları örnek göstererek "çıplak pozlar bio'mda" şeklinde yanıt verdi.
Dünyanın en ünlü Twitch yayıncılarından olan Hasanabi de Musk'a aynı şekilde göndermeli bir yanıt verdi.
Twitch'te 1,6 milyon takipçiye sahip olan CohhCarnage ise "Elon, orada olmaması gerektiğini düşündüğü bir platformda bir sürü cinsel içerik paylaşıyor. Buradaki asıl şaka Twitter'dan bahsetmiyor olması" diyerek Musk'a yüklenenlerden oldu.
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Ancak konu elbette tüm yayıncılar tarafından böyle karşılanmadı.
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Adamın zekasına hayranım. Sürekli gündemde kalıyor. araç yaptı adam sağlamlık testi adına fiyasko oldu diye haber oldu adam yine gündemde kaldı