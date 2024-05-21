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Elon Musk'ın "Twitch Yerine X'te Yayın Yapın" Çağrısı Yayıncıların Alay Konusu Oldu

Elon Musk'ın "Twitch Yerine X'te Yayın Yapın" Çağrısı Yayıncıların Alay Konusu Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 15:20

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından Twitch'e atıfta bulunarak paylaştığı gönderisiyle yayıncıları X'e davet eden Elon Musk'ın bu çağrısı büyük yayıncıların dalga konusu oldu.

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Başa gelir gelmez adını X olarak değiştirdiği Twitter'ın CEO'su Elon Musk bir süredir Twitch'i dilinden düşürmüyor.

Başa gelir gelmez adını X olarak değiştirdiği Twitter'ın CEO'su Elon Musk bir süredir Twitch'i dilinden düşürmüyor.

Geçtiğimiz aylarda X ile Twitch'e rakip olma planlarından bahsetmiş olan Musk dün paylaştığı bir gönderide ise Twitch'in müstehcenliğinden dem vurarak yayıncıları X'te yayın yapmaya davet etmişti.

Ayrıntılardan burada bahsetmiştik. 👇

Ancak Elon Musk'ın Twitch yayıncılarına yaptığı bu çağrı ünlü yayıncı ve içerik üreticilerinin alay konusu olmaktan öteye gidemedi!

Ancak Elon Musk'ın Twitch yayıncılarına yaptığı bu çağrı ünlü yayıncı ve içerik üreticilerinin alay konusu olmaktan öteye gidemedi!

YouTube'da neredeyse 32 milyon aboneye sahip olan Dream Twitch'i müsatehcenlikle vurmaya çalışan Musk'a X'teki kimi hesapları örnek göstererek "çıplak pozlar bio'mda" şeklinde yanıt verdi.

YouTube'da neredeyse 32 milyon aboneye sahip olan Dream Twitch'i müsatehcenlikle vurmaya çalışan Musk'a X'teki kimi hesapları örnek göstererek "çıplak pozlar bio'mda" şeklinde yanıt verdi.
twitter.com

Dünyanın en ünlü Twitch yayıncılarından olan Hasanabi de Musk'a aynı şekilde göndermeli bir yanıt verdi.

Dünyanın en ünlü Twitch yayıncılarından olan Hasanabi de Musk'a aynı şekilde göndermeli bir yanıt verdi.

Twitch'te 1,6 milyon takipçiye sahip olan CohhCarnage ise "Elon, orada olmaması gerektiğini düşündüğü bir platformda bir sürü cinsel içerik paylaşıyor. Buradaki asıl şaka Twitter'dan bahsetmiyor olması" diyerek Musk'a yüklenenlerden oldu.

Twitch'te 1,6 milyon takipçiye sahip olan CohhCarnage ise "Elon, orada olmaması gerektiğini düşündüğü bir platformda bir sürü cinsel içerik paylaşıyor. Buradaki asıl şaka Twitter'dan bahsetmiyor olması" diyerek Musk'a yüklenenlerden oldu.
twitter.com
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Ancak konu elbette tüm yayıncılar tarafından böyle karşılanmadı.

Ancak konu elbette tüm yayıncılar tarafından böyle karşılanmadı.
twitter.com

Kimi Twitch yayıncıları gerekli şartların sağlanması koşuluyla X'te yayın yapmayı deneyebileceklerini söyleyerek Musk'a arka çıktılar.

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Mehmet Hasret İpek

Adamın zekasına hayranım. Sürekli gündemde kalıyor. araç yaptı adam sağlamlık testi adına fiyasko oldu diye haber oldu adam yine gündemde kaldı