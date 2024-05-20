Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Elon Musk Göndermeli Tweeti ile Twitch'e Savaş Açtı: Yayıncılara X'i İşaret Etti

Elon Musk Göndermeli Tweeti ile Twitch'e Savaş Açtı: Yayıncılara X'i İşaret Etti

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 23:36

İnternet aleminin görüp görebileceği en troll ve enteresan CEO olmaya yemin etmiş olan Twitter, daha doğrusu X'in patronu Elon Musk bu kez hedefine yayın platformu Twitch'i koyarak yayıncılara X'in giriş kapısını işaret etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyunlarla arası hayli iyi olan Elon Musk yayın platformlarını da sıkı takipte.

Oyunlarla arası hayli iyi olan Elon Musk yayın platformlarını da sıkı takipte.

Twitter, daha doğrusu neredeyse başa geçer geçmez değiştirdiği yeni ismiyle X'i aynı zamanda bir streaming platformuna dönüştürmek isteğinden zaman zaman bahseden Musk'ın planları da sır değil.

Musk geçmişte "Twitch Twitter tarafından bozguna uğratılmak için yalvarıyor" şeklindeki bir gönderiye verdiği yanıt ile savaşın ilk kurşununu atmıştı.

Musk geçmişte "Twitch Twitter tarafından bozguna uğratılmak için yalvarıyor" şeklindeki bir gönderiye verdiği yanıt ile savaşın ilk kurşununu atmıştı.

Gönderiye 'peki tamam, bunu yapacağız' şeklinde yanıt veren Musk'ın bu yanıtı X'in başta Twitch olmak üzere Kick gibi yayın platformlarına rakip olma hazırlığında olduğunu göstermişti.

Görünüşe göre Musk'ın Twitch'e rakip olma planları hız kazanmış durumda zira olaylı CEO paylaştığı son gönderisinde Twitch'e büyük bir taş atarken yayıncılara ise "X'te yayın yapın" diyerek farklı bir hedefi gösterdi.

Görünüşe göre Musk'ın Twitch'e rakip olma planları hız kazanmış durumda zira olaylı CEO paylaştığı son gönderisinde Twitch'e büyük bir taş atarken yayıncılara ise "X'te yayın yapın" diyerek farklı bir hedefi gösterdi.
twitter.com

'Belki burada bazı oyun yayınları vardır' ibaresini taşıyan görselde Twitch'in kullanıcılar tarafından da çokça eleştirilen içeriklerine göndermede bulunuluyor.

Gönderinin ardından hızını alamayan Musk yorumlarda da Twitch'e verip veriştirmeye devam etti.

Gönderinin ardından hızını alamayan Musk yorumlarda da Twitch'e verip veriştirmeye devam etti.
twitter.com

'Diğer platform artık tam anlamıyla yayın bile yapmıyor' tweeti ile Twitch'e dokundurmaya devam eden Musk'ın X'i aynı zamanda bir yayın platformuna dönüştürme projesinin sonu nereye çıkacak hep birlikte göreceğiz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın