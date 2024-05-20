Elon Musk Göndermeli Tweeti ile Twitch'e Savaş Açtı: Yayıncılara X'i İşaret Etti
Elon Musk Göndermeli Tweeti ile Twitch'e Savaş Açtı: Yayıncılara X'i İşaret Etti
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Oyunlarla arası hayli iyi olan Elon Musk yayın platformlarını da sıkı takipte.
Musk geçmişte "Twitch Twitter tarafından bozguna uğratılmak için yalvarıyor" şeklindeki bir gönderiye verdiği yanıt ile savaşın ilk kurşununu atmıştı.
Görünüşe göre Musk'ın Twitch'e rakip olma planları hız kazanmış durumda zira olaylı CEO paylaştığı son gönderisinde Twitch'e büyük bir taş atarken yayıncılara ise "X'te yayın yapın" diyerek farklı bir hedefi gösterdi.
Gönderinin ardından hızını alamayan Musk yorumlarda da Twitch'e verip veriştirmeye devam etti.
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