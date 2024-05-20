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Elraenn'in Takımı Limon FC'nin Teknik Direktörü Arda Turan Oldu!

Elraenn'in Takımı Limon FC'nin Teknik Direktörü Arda Turan Oldu!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 18:33

Kings World Cup'ta takımı Limon FC ile ülkemizi temsil etmeye Elraenn'in takımına sürpriz bir transfer var! Ünlü futbolcu Arda Turan Limon FC'ye teknik direktör olarak katıldı.

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Geçtiğimiz aylarda Elraenn ve Gerard Pique İstanbul'da bir araya gelmiş, bu buluşmanın altından ise yepyeni bir proje çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Elraenn ve Gerard Pique İstanbul'da bir araya gelmiş, bu buluşmanın altından ise yepyeni bir proje çıkmıştı.

Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'e bağlı olarak düzenlenen Kings World Cup formatında Elraenn'in takımı Limon FC ile yer alıp şampiyonluk için mücadele edeceğini öğrenmiştik.

Kadrosunu tamamlayan Limon FC'ye sürpriz bir transferle Arda Turan da katıldı!

Kadrosunu tamamlayan Limon FC'ye sürpriz bir transferle Arda Turan da katıldı!

Kings World Cup'ta mücadele edecek takımın teknik direktörü eski milli futbolcu Arda Turan olacak. Takımın koçluğunu ise Burak Kaymak üstlenecek.

Limon FC ilk maçına çıkmak için ise gün sayıyor.

Limon FC ilk maçına çıkmak için ise gün sayıyor.

Arda Turan yönetimindeki Lİmon FC turnuvadaki ilk maçını 28 Mayıs Salı günü Jijantes Futbol Club ile oynayacak. 22 ülkeden 32 takımın katıldığı turnuvada hedef ise elbette turnuvanın ilk şampiyonu olmak.

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