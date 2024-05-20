Elraenn'in Takımı Limon FC'nin Teknik Direktörü Arda Turan Oldu!
Elraenn'in Takımı Limon FC'nin Teknik Direktörü Arda Turan Oldu!
Kings World Cup'ta takımı Limon FC ile ülkemizi temsil etmeye Elraenn'in takımına sürpriz bir transfer var! Ünlü futbolcu Arda Turan Limon FC'ye teknik direktör olarak katıldı.
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Geçtiğimiz aylarda Elraenn ve Gerard Pique İstanbul'da bir araya gelmiş, bu buluşmanın altından ise yepyeni bir proje çıkmıştı.
Kadrosunu tamamlayan Limon FC'ye sürpriz bir transferle Arda Turan da katıldı!
Limon FC ilk maçına çıkmak için ise gün sayıyor.
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