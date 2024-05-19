Türk Oyuncu Tolga Oyunda Yaşadığı Bir Diyalogla Tüm Dünyada Viral Oldu!

Siz yalnızca arkadaşlarınızla oynamak isterken çıkagelen bu davetsiz misafir karşısında tutumunuz her şeyin belirleyicisi olur. Ya onu atıp vicdan azabı içinde oyuna devam edeceksiniz veya kim olduğunu bile bilmediğiniz, oyunu trolleme ihtimali de olan bu kişiyi takımınıza alıp kritik görevlere atılacaksınız.