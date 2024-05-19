Türk Oyuncu Tolga Oyunda Yaşadığı Bir Diyalogla Tüm Dünyada Viral Oldu!
Türk Oyuncu Tolga Oyunda Yaşadığı Bir Diyalogla Tüm Dünyada Viral Oldu!
Arkadaşlarıyla Helldivers 2 oynamak isterken kendini ihanet, şaşkınlık ve dram dolu bir durumun tam ortasında bulan Tolga ve ihaneti hepimize hissettiren Dreamskiy'nin yaşadığı diyalog dünyadaki oyuncular arasında viral oldu.
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Tam arkadaşlarınızı toplamış maceraya atılacakken sizin de lobinize tanımadığınız birilerinin geldiği elbette olmuştur.
Helldivers 2'de Tolga adını kullanan bir oyuncunun başına gelenler ve sonrasında adeta bir dram filmi tadında ilerleyen diyalog da bu seçimlerin ne kadar zor olabileceğini hepimize bir kez daha hatırlattı.
Tolga ve Dremskiy arasında geçen diyalog ise kısa sürede viral oldu!
Helldivers 2 oyuncuları Dremskiy ve Tolga arasında geçen diyaloğu binbir farklı biçimde yorumladı!
Hatta ve hatta hem oyunun hem de PlayStation'ın resmi hesapları da bu akıma katıldılar!
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Dremskiy Tolga'yla arkadaş olamasa da artık bir sürü arkadaşı var!
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