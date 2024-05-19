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Türk Oyuncu Tolga Oyunda Yaşadığı Bir Diyalogla Tüm Dünyada Viral Oldu!

Türk Oyuncu Tolga Oyunda Yaşadığı Bir Diyalogla Tüm Dünyada Viral Oldu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.05.2024 - 13:34

Arkadaşlarıyla Helldivers 2 oynamak isterken kendini ihanet, şaşkınlık ve dram dolu bir durumun tam ortasında bulan Tolga ve ihaneti hepimize hissettiren Dreamskiy'nin yaşadığı diyalog dünyadaki oyuncular arasında viral oldu.

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Tam arkadaşlarınızı toplamış maceraya atılacakken sizin de lobinize tanımadığınız birilerinin geldiği elbette olmuştur.

Tam arkadaşlarınızı toplamış maceraya atılacakken sizin de lobinize tanımadığınız birilerinin geldiği elbette olmuştur.

Siz yalnızca arkadaşlarınızla oynamak isterken çıkagelen bu davetsiz misafir karşısında tutumunuz her şeyin belirleyicisi olur. Ya onu atıp vicdan azabı içinde oyuna devam edeceksiniz veya kim olduğunu bile bilmediğiniz, oyunu trolleme ihtimali de olan bu kişiyi takımınıza alıp kritik görevlere atılacaksınız.

Helldivers 2'de Tolga adını kullanan bir oyuncunun başına gelenler ve sonrasında adeta bir dram filmi tadında ilerleyen diyalog da bu seçimlerin ne kadar zor olabileceğini hepimize bir kez daha hatırlattı.

Helldivers 2'de Tolga adını kullanan bir oyuncunun başına gelenler ve sonrasında adeta bir dram filmi tadında ilerleyen diyalog da bu seçimlerin ne kadar zor olabileceğini hepimize bir kez daha hatırlattı.

Lobiye katılan Dreamskiy adlı oyuncuya 'üzgünüm Dremskiy, sadece arkadaşlarla oynuyoruz. Seni atmak zorundayım' diyen Tolga'ya 'ben de arkadaşım' diyen Dremskiy'e yanıt ise 'bunu daha fazla zorlaştırma' oldu. Sizi bilemiyoruz ama bizim yüreğimiz dayanmadı...

Tolga ve Dremskiy arasında geçen diyalog ise kısa sürede viral oldu!

Tolga ve Dremskiy arasında geçen diyalog ise kısa sürede viral oldu!

Helldivers 2 oyuncuları Dremskiy ve Tolga arasında geçen diyaloğu binbir farklı biçimde yorumladı!

Helldivers 2 oyuncuları Dremskiy ve Tolga arasında geçen diyaloğu binbir farklı biçimde yorumladı!

Hatta ve hatta hem oyunun hem de PlayStation'ın resmi hesapları da bu akıma katıldılar!

Hatta ve hatta hem oyunun hem de PlayStation'ın resmi hesapları da bu akıma katıldılar!
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Dremskiy Tolga'yla arkadaş olamasa da artık bir sürü arkadaşı var!

Dremskiy Tolga'yla arkadaş olamasa da artık bir sürü arkadaşı var!
twitter.com

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