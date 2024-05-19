Patatesin Kusursuzluğundan Lilith'e Edilen Duaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Patatesin Kusursuzluğundan Lilith'e Edilen Duaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Yeni bir haftaya merhaba demeye hazırlanırken oyuncular da kah sevdikleri, kah nefret edip kopamadıkları oyunlar hakkında birbirinden komik yorumlarıyla karşımızdalar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. E herkesin önceliği farklı tabi.
2. Lilith'e dua etmek ne kadar iyi bir karar bilemedim.
3. YA BU HOCA DAHA SİZE NE ETSİN YA!
4. Peki bir anda tepeyi terk etmeye karar veriyorlar mı?
5. Teoman'ın da dediği gibi, "bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen".
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. En azından takımınızın yenildiği maçın ardından burada rövanş kovalama şansınız hala var.
7. Sahibinin sesiyle okunması garanti o cümle;
8. İlgili DLC'yi alıp parayı Türkiye'de harcamak gibi bi' seçeneğimiz var mı acaba?
9. Haşlaması, kızartması, salatası, oyunu... Bakın oyunu bile diyoruz!
10. Olsun, biz YOL YAPACAĞIZ!!!1!
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Haftaya görüşmek üzere!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın