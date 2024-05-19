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Patatesin Kusursuzluğundan Lilith'e Edilen Duaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Patatesin Kusursuzluğundan Lilith'e Edilen Duaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.05.2024 - 11:03

Yeni bir haftaya merhaba demeye hazırlanırken oyuncular da kah sevdikleri, kah nefret edip kopamadıkları oyunlar hakkında birbirinden komik yorumlarıyla karşımızdalar!

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1. E herkesin önceliği farklı tabi.

1. E herkesin önceliği farklı tabi.

Oyun: Ghost of Tsushima

2. Lilith'e dua etmek ne kadar iyi bir karar bilemedim.

2. Lilith'e dua etmek ne kadar iyi bir karar bilemedim.

Oyun: Diablo 4

3. YA BU HOCA DAHA SİZE NE ETSİN YA!

3. YA BU HOCA DAHA SİZE NE ETSİN YA!

Oyun: Football Manager 2024

4. Peki bir anda tepeyi terk etmeye karar veriyorlar mı?

4. Peki bir anda tepeyi terk etmeye karar veriyorlar mı?

Oyun: Manor Lords

5. Teoman'ın da dediği gibi, "bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen".

5. Teoman'ın da dediği gibi, "bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen".

Oyun: Enshrouded

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6. En azından takımınızın yenildiği maçın ardından burada rövanş kovalama şansınız hala var.

6. En azından takımınızın yenildiği maçın ardından burada rövanş kovalama şansınız hala var.

Oyun: EA Sports FC 24

7. Sahibinin sesiyle okunması garanti o cümle;

7. Sahibinin sesiyle okunması garanti o cümle;

Oyun: Kebab Chefs Restaurant Simulator

8. İlgili DLC'yi alıp parayı Türkiye'de harcamak gibi bi' seçeneğimiz var mı acaba?

8. İlgili DLC'yi alıp parayı Türkiye'de harcamak gibi bi' seçeneğimiz var mı acaba?

Oyun: Euro Truck Simulator 2

9. Haşlaması, kızartması, salatası, oyunu... Bakın oyunu bile diyoruz!

9. Haşlaması, kızartması, salatası, oyunu... Bakın oyunu bile diyoruz!

Oyun: Brotato

10. Olsun, biz YOL YAPACAĞIZ!!!1!

10. Olsun, biz YOL YAPACAĞIZ!!!1!

Oyun: Cardboard Town

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11. Haftaya görüşmek üzere!

11. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Dead Cells

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