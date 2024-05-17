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Popüler Oyunların Hangi Şehirde Geçtiğini Bulabilecek misin?

Popüler Oyunların Hangi Şehirde Geçtiğini Bulabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.05.2024 - 13:01

Gelin sizi sanal da olsa bir dünya turuna çıkartalım! Her biri birbirinden popüler bu oyunların hangi dünya şehrinde geçtiğini bilecek kadar uzman mısın görelim.

Hazırsan başlayalım!

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1. Assassin's Creed Revelations

1. Assassin's Creed Revelations

2. GTA: Vice City

2. GTA: Vice City

3. Metro: Exodus

3. Metro: Exodus

4. InFamous: Second Son

4. InFamous: Second Son

5. Sleeping Dogs

5. Sleeping Dogs
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6. Bu sefer de ülke soralım. Far Cry 4 desek?

6. Bu sefer de ülke soralım. Far Cry 4 desek?

7. Days Gone

7. Days Gone

8. Watch Dogs 2

8. Watch Dogs 2

9. Dying Light

9. Dying Light

10. Ve geldik son soruya! Driv3r desek?

10. Ve geldik son soruya! Driv3r desek?

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