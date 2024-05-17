Popüler Oyunların Hangi Şehirde Geçtiğini Bulabilecek misin?
Popüler Oyunların Hangi Şehirde Geçtiğini Bulabilecek misin?
Gelin sizi sanal da olsa bir dünya turuna çıkartalım! Her biri birbirinden popüler bu oyunların hangi dünya şehrinde geçtiğini bilecek kadar uzman mısın görelim.
Hazırsan başlayalım!
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1. Assassin's Creed Revelations
2. GTA: Vice City
3. Metro: Exodus
4. InFamous: Second Son
5. Sleeping Dogs
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6. Bu sefer de ülke soralım. Far Cry 4 desek?
7. Days Gone
8. Watch Dogs 2
9. Dying Light
10. Ve geldik son soruya! Driv3r desek?
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