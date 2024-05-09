Seçtiğin Oyun Silahına Göre Nasıl Bir Karaktere Sahip Olduğunu Söylüyoruz

Aklına bir fikir mi düştü, o işi halletmeden sana rahat yüzü yok! Hedeflerine öyle sadık, öyle bağlısın ki kim gelirse gelsin seni yolundan döndüremiyor. Bu uğurda kimi zaman çok fevri ve aceleci davrandığın da oluyor elbette. Bu da kimi zaman sana zararla dönüyor. Fikrine kıymet verdiğin kişilerle düşünce alışverişinde bulunmak, hatta bazen akıl danışmak da senin için önemli ancak eğer kafandakinin aksini duyarsan bu sözleri bir anda kulak ardı da edebiliyorsun. Bu azimle senin elinden kurtulabilecek bir şey yok ancak bazen biraz durup dinlenmek, bir sonraki adımı planlamak fena bir fikir olmayabilir.