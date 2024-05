Seçtiğin Oyun Silahına Göre Nasıl Bir Karaktere Sahip Olduğunu Söylüyoruz

Senin dikkat çekmek için ekstra çaba sarf etmene gerek yok, zaten adımını attığın yerde doğal auran sayesinde bakışlar sana dönüyor. Bir kere çok kibar ve zarifsin. Düşmanlarının hataya düşmesinin en büyük sebebi ve senin en güçlü silahın da tam olarak bu. Senin naifliğini zayıflık olarak algılayanlar içinde yatan kararlı ruhun farkında değiller. Her adımını belki 40 kez düşünen, bir işe başlamadan önce her ihtimali hesaplayan yapın sayesinde her duruma hazırsın. Dostlarının en çok akıl aldığı kişinin sen olması da elbette tesadüf değil.