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Seçtiğin Oyun Silahına Göre Nasıl Bir Karaktere Sahip Olduğunu Söylüyoruz

Seçtiğin Oyun Silahına Göre Nasıl Bir Karaktere Sahip Olduğunu Söylüyoruz

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 16:31

Farz et ki tehlikelerle dolu bir oyun dünyasındasın ve düşmanlarına karşı kendini savunman lazım. Sen bu oyun dünyasında kullanmayı tercih ettiğin silahı seç, biz de seni sana anlatalım!

Hazırsan başlayalım!

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Seç bakalım!

Sen onurun ve gururun için yaşıyorsun!

Sen kitaplardan ve fantastik evrenlerden fırlayıp gelen, gerçek bir şövalyenin ruhuna sahipsin. Attığın her adımın ve hayata dair planlarının bir köşesinde gururlu duruşunun izlerini görmek mümkün. Haksızlığa asla gelemiyorsun. Üstelik bu durum senden bağımsız konular için de geçerli. Kendi hakkını yedirmediğin gibi başkalarının hakkının yendiğini görmek de şu hayatta seni en çok rahatsız eden şeylerden. Kolaya kaçmak senin yürüdüğün yolda kabul edilebilir bir şey değil. Bir yere geleceksen bunu bileğinin hakkıyla yapmazsan gözüne uyku girmeyeceğini biliyorsun. Bu durum kimi zaman seni yalnızlaştırıyor ancak çevrende kalan kişilerin de gerçek dostlar olduğunu biliyorsun.

Sendeki kararlılığın eşi benzeri yok!

Aklına bir fikir mi düştü, o işi halletmeden sana rahat yüzü yok! Hedeflerine öyle sadık, öyle bağlısın ki kim gelirse gelsin seni yolundan döndüremiyor. Bu uğurda kimi zaman çok fevri ve aceleci davrandığın da oluyor elbette. Bu da kimi zaman sana zararla dönüyor. Fikrine kıymet verdiğin kişilerle düşünce alışverişinde bulunmak, hatta bazen akıl danışmak da senin için önemli ancak eğer kafandakinin aksini duyarsan bu sözleri bir anda kulak ardı da edebiliyorsun. Bu azimle senin elinden kurtulabilecek bir şey yok ancak bazen biraz durup dinlenmek, bir sonraki adımı planlamak fena bir fikir olmayabilir.

Karşımızda bir zarafet abidesi var!

Senin dikkat çekmek için ekstra çaba sarf etmene gerek yok, zaten adımını attığın yerde doğal auran sayesinde bakışlar sana dönüyor. Bir kere çok kibar ve zarifsin. Düşmanlarının hataya düşmesinin en büyük sebebi ve senin en güçlü silahın da tam olarak bu. Senin naifliğini zayıflık olarak algılayanlar içinde yatan kararlı ruhun farkında değiller. Her adımını belki 40 kez düşünen, bir işe başlamadan önce her ihtimali hesaplayan yapın sayesinde her duruma hazırsın. Dostlarının en çok akıl aldığı kişinin sen olması da elbette tesadüf değil.

Sen bu çağa ait değilsin!

Aramızda bir zaman yolcusu var! Her durumun bir adım ötesini görüyor, haliyle girdiğin mücadelelerden de öngörün sayesinde çoğunlukla istediğini alarak ayrılıyorsun. Bir kere çok yönlüsün. Aynı anda pek çok işle uğraşabiliyor, hepsini de hakkıyla yerine getiriyorsun. Bitmek bilmeyen enerjin de tüm bunları yaparken sana en büyük yardımı sağlıyor. Durup dinlenmek nedir bilmiyor, şehrin kaosu içinde tüm kaldırımları hızlı adımlarınla yürüyorsun. Öyle ya, halledilecek çok iş ve yalnızca bir sen varsın!

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