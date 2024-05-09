Seçtiğin Oyun Silahına Göre Nasıl Bir Karaktere Sahip Olduğunu Söylüyoruz
Seçtiğin Oyun Silahına Göre Nasıl Bir Karaktere Sahip Olduğunu Söylüyoruz
Farz et ki tehlikelerle dolu bir oyun dünyasındasın ve düşmanlarına karşı kendini savunman lazım. Sen bu oyun dünyasında kullanmayı tercih ettiğin silahı seç, biz de seni sana anlatalım!
Hazırsan başlayalım!
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Seç bakalım!
Sen onurun ve gururun için yaşıyorsun!
Sendeki kararlılığın eşi benzeri yok!
Karşımızda bir zarafet abidesi var!
Sen bu çağa ait değilsin!
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