Kendini Anlat, Nasıl Bir Oyun Karakteri Olduğunu Gösterelim
Kendini Anlat, Nasıl Bir Oyun Karakteri Olduğunu Gösterelim
Hiç bir oyun karakteri olsan neye benzeyeceğini hayal etmiş miydin? Gel sen bize kendini anlat, biz de sana (elbette yüzde yüz olmasa da) oyun karakteri olsan neye benzeyeceğini gösterelim!
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1. Öncelikle söyle bakalım, sen nasıl birisin?
2. Bu karakterlerden biriyle bir akşam yemeği yeme şansın var! Sana kim eşlik etsin?
3. Oyunlarda en çok neyi sevdiğini soralım bir de.
4. Zor soru kabul! Ömrünün sonuna kadar tek bir oyun oynayacak olsan bunlardan hangisini seçerdin?
5. Takım oyunlarında bunlardan hangisi sensin?
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6. Bir oyun karakteri olsan ilk tercihin hangi silah olurdu?
7. Geldik son soruya! Gerçekten bir oyun dünyasında yaşamak ister miydin?
İşte oyun karakterin/karakterlerin!
İşte oyun karakterin/karakterlerin!
İşte oyun karakterin/karakterlerin!
İşte oyun karakterin/karakterlerin!
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