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Seçimlerine Göre Hangi Stardew Valley Karakteri Senin Ruh Eşin?

Seçimlerine Göre Hangi Stardew Valley Karakteri Senin Ruh Eşin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 15:02

Bir çiftçilik simülasyonundan çok daha fazlası olan Stardew Valley'nin hangi karakterinin ruh eşin gibi sana benzediğini seçimlerin ortaya koyuyor.

Hazırsan başlayalım!

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1. Aç aç başlanmaz, sana ne ikram edelim?

2. Peki arkadaşlarının seni nasıl tanımladığını sorsak?

2. Peki arkadaşlarının seni nasıl tanımladığını sorsak?

3. Boş zamanlarını nasıl geçirmeyi tercih edersin?

3. Boş zamanlarını nasıl geçirmeyi tercih edersin?

4. Diyelim tatlı bir deniz kenarı kasabasına yerleştin. Neyle meşgul olacaksın?

4. Diyelim tatlı bir deniz kenarı kasabasına yerleştin. Neyle meşgul olacaksın?

5. Asla katlanamayacağın o yiyecek ne peki?

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6. Hangi çiçek sana gelsin isterdin?

7. Son olarak seç bakalım, hangi ev tam senlik?

Elliot!

Elliot!

İnanıyoruz ki seni Stardew Valley evrenine ışınlasak Elliot ile müthiş bir dostluğunuz olurdu! Belli ki sen de en az Elliot kadar sanata düşkün ve ince ruhlusun. Ortamın aranan isimlerinden olsan da bazen kendi kendine geçirdiğin vakitler senin en keyif aldığın anlar oluyor. Sanatçı ruhunu ise sessizlik ve iyilikle besliyorsun.

Sebastian!

Sebastian!

Stardew Valley'nin en kendine has karakterlerinden olan Sebastian ile bu denli benzerliğiniz karşısında dilimiz tutuldu. Sanki senin de tıpkı karakterimiz gibi hayata karşı bir öfken var gibi. Ama nasıl olmasın ki? Haksızlığa gelemediğini de belirtmeden geçemeyeceğiz. 'Az insan çok huzur' mottosunu benimsemiş gibi görünsen de çevrene dahil ettiğin kişilere karşı kartların hep açık.

Harvey!

Harvey!

Sen de tıpkı kasabanın çalışkan mı çalışkan doktoru Harvey gibi tutkulu olduğun konuların üstüne gitmekten asla yorulmuyorsun. Zor durumda birini gördüğünde ise kafanı çevirmek yerine yardımına koşuyorsun. Genel olarak sakin bir kişiliğin var ancak haksızlık senin gözünü döndürüyor. Stardew Valley evrenine ışınlansan en yakın dostun kesinlikle Harvey olurdu.

Abigail!

Abigail!

Seni anlamak açıkçası biraz zor. Gizemli şeylerden hoşlanıyor, bunları araştırırken de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Gerçek dünya sanki senin için biraz sıkıcı gibi. Ancak tatlı mı tatlı kişiliğin de insanları kendine çekiyor. Kısacası senin ruh eşin mor saçları ile ortamın neşe kaynağı Abigail'dan başkası olamaz!

Leah!

Leah!

Senin kasabadaki yoldaşın ince ruhlu Leah'dan başkası olamazdı doğrusu. Öncelikle başladığın bir işi layıkıyla yerine getiriyor, en iyisini ortaya koymadan peşini bırakmıyorsun. Ancak iş kendine güvene geldiğinde mükemmel olduğunu bilsen de işini sergilemek konusunda bir türlü özgüven bulamıyorsun. Tutkun olduğun konuda elinden kötü bir şey çıkması imkansız, kısacası azıcık özgüvenle senden kurtulacak hiçbir şey yok!

Haley!

Haley!

Kasabanın güneşi Haley ile harika bir ikili olacağınıza şüphe yok. Bir kere doğal auran insanları daha ilk andan çarpıyor. Kısacası ortamın aranan yüzü sensin. Ancak insanlar kimi zaman onlara üstten baktığını da hissediyorlar. Haklılar mı bilinmez ancak sen de tıpkı Haley gibi özünde çok yufka yüreklisin biliyoruz!

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