Seçimlerine Göre Hangi Stardew Valley Karakteri Senin Ruh Eşin?

Stardew Valley'nin en kendine has karakterlerinden olan Sebastian ile bu denli benzerliğiniz karşısında dilimiz tutuldu. Sanki senin de tıpkı karakterimiz gibi hayata karşı bir öfken var gibi. Ama nasıl olmasın ki? Haksızlığa gelemediğini de belirtmeden geçemeyeceğiz. 'Az insan çok huzur' mottosunu benimsemiş gibi görünsen de çevrene dahil ettiğin kişilere karşı kartların hep açık.