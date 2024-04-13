Seçimlerine Göre Hangi Stardew Valley Karakteri Senin Ruh Eşin?
Seçimlerine Göre Hangi Stardew Valley Karakteri Senin Ruh Eşin?
Bir çiftçilik simülasyonundan çok daha fazlası olan Stardew Valley'nin hangi karakterinin ruh eşin gibi sana benzediğini seçimlerin ortaya koyuyor.
Hazırsan başlayalım!
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1. Aç aç başlanmaz, sana ne ikram edelim?
2. Peki arkadaşlarının seni nasıl tanımladığını sorsak?
3. Boş zamanlarını nasıl geçirmeyi tercih edersin?
4. Diyelim tatlı bir deniz kenarı kasabasına yerleştin. Neyle meşgul olacaksın?
5. Asla katlanamayacağın o yiyecek ne peki?
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6. Hangi çiçek sana gelsin isterdin?
7. Son olarak seç bakalım, hangi ev tam senlik?
Elliot!
Sebastian!
Harvey!
Abigail!
Leah!
Haley!
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