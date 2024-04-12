Oyunlarla Alakalı Seçimlerine Göre Neye İhtiyacın Olduğunu Söylüyoruz

Her şeyi halledebilmek için ne kadar çok koşturduğunun farkındayız. Hedeflerin var, bunlar için bazen insanüstü bir çaba sarf ediyorsun. Amaçlarına giden yolda yürümek seni motive etse de bazen sen de ne kadar yorulduğunu fark ediyor ve 'hep mi böyle gidecek' diye kendine soruyorsun. Biraz durup nefeslenmeye ihtiyacın olduğu çok açık. O zaman yoluna daha güçlü ve motive bir şekilde devam edebilirsin.