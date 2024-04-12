Oyunlarla Alakalı Seçimlerine Göre Neye İhtiyacın Olduğunu Söylüyoruz
Oyunlarla Alakalı Seçimlerine Göre Neye İhtiyacın Olduğunu Söylüyoruz
Oyunlardaki tercihlerin hayatının bu döneminde neye ihtiyacın olduğuna dair ipuçları taşıyor olabilir.
Hazırsan gel neyin sana iyi geleceğini birlikte öğrenelim.
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Sence bu karakterlerden hangisiyle müthiş anlaşırdın?
3. Oyunlarla alakalı en katlanamadığın şey ne?
4. Listedeki bu oyunlardan birini oynamak zorundasın! Seç bakalım.
5. Hangi oyunun içinde yaşamak isterdin?
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6. Geldik son soruya. Sence bir oyun karakteri olsan sınıfın ne olurdu?
Senin dinlenmeye ihtiyacın var.
Senin şefkate ihtiyacın var.
Senin paraya ihtiyacın var.
Senin gülmeye ihtiyacın var.
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