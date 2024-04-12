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Oyunlarla Alakalı Seçimlerine Göre Neye İhtiyacın Olduğunu Söylüyoruz

Oyunlarla Alakalı Seçimlerine Göre Neye İhtiyacın Olduğunu Söylüyoruz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.04.2024 - 15:02

Oyunlardaki tercihlerin hayatının bu döneminde neye ihtiyacın olduğuna dair ipuçları taşıyor olabilir.

Hazırsan gel neyin sana iyi geleceğini birlikte öğrenelim.

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Sence bu karakterlerden hangisiyle müthiş anlaşırdın?

3. Oyunlarla alakalı en katlanamadığın şey ne?

3. Oyunlarla alakalı en katlanamadığın şey ne?

4. Listedeki bu oyunlardan birini oynamak zorundasın! Seç bakalım.

5. Hangi oyunun içinde yaşamak isterdin?

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6. Geldik son soruya. Sence bir oyun karakteri olsan sınıfın ne olurdu?

6. Geldik son soruya. Sence bir oyun karakteri olsan sınıfın ne olurdu?

Senin dinlenmeye ihtiyacın var.

Senin dinlenmeye ihtiyacın var.

Her şeyi halledebilmek için ne kadar çok koşturduğunun farkındayız. Hedeflerin var, bunlar için bazen insanüstü bir çaba sarf ediyorsun. Amaçlarına giden yolda yürümek seni motive etse de bazen sen de ne kadar yorulduğunu fark ediyor ve 'hep mi böyle gidecek' diye kendine soruyorsun. Biraz durup nefeslenmeye ihtiyacın olduğu çok açık. O zaman yoluna daha güçlü ve motive bir şekilde devam edebilirsin.

Senin şefkate ihtiyacın var.

Senin şefkate ihtiyacın var.

Hayatın koşuşturmasının seni ne kadar hırpaladığını biliyoruz. Üstesinden gelmen gereken sorunlar, halledilmesi gereken işler... Devam edecek gücün olsa da bazen yaslanacak bir omuz ve sırtında bir el istiyorsun. Kısacası seni sarıp sarmalayacak sevdiğin birinin şefkatli tavırları her şeyi daha da kolaylaştıracak gibi.

Senin paraya ihtiyacın var.

Senin paraya ihtiyacın var.

Gerçi hangimizin yok ki, sonuçta bu dünyayı para döndürüyor! Kendine vakit ayırabilmenin yolu da paradan geçiyor. Hayatta kalmanın dışında kendin ve zevklerin için harcayabileceğin daha çok paranın dertlerine derman olacağına eminiz. Üstelik bunu sevdiklerin için de harcamaktan hiç çekinmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.

Senin gülmeye ihtiyacın var.

Senin gülmeye ihtiyacın var.

Kısacası biraz neşelenmek diyelim. Aslında özünde çok neşeli ve komik bir insansın. Bu özelliğinle arkadaş ortamlarının enerji katalizörü gibisin ancak iş kendine geldiğinde sanki biraz haksızlık ediyorsun. Belki zor günlerden geçiyorsun ancak biraz pozitif bakış sana da iyi gelebilir.

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