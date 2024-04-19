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Ünlü Oyun Karakterlerinden Hangisinin Daha Yaşlı Olduğunu Bulabilecek misin?

Ünlü Oyun Karakterlerinden Hangisinin Daha Yaşlı Olduğunu Bulabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.04.2024 - 13:04

Unutma, görünüş oyun dünyasında aldatıcı olabilir! Oyunların çıkış yıllarını hesaba katmadan hangi karakterin daha yaşlı olduğunu bulabilecek misin?

Hazırsan başlayalım!

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Half-Life 1'deki Gordon Freeman mı yoksa Uncharted 1'deki Nathan Drake mi daha yaşlı?

Kadına yaşı sorulmaz derler ama... Sen yine de seç bakalım.

Yaşları birbirine epey yakın bu iki karakterin gösterilen hallerinden hangisi daha yaşlı?

RDR2 sorusu olmazsa olmaz! Peki hangi karakterimiz daha yaşlı?

Peki ya Baldur's Gate 3'ün bu yakışıklı beylerini sorsak?

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Bu iki unutamadığımız "delikanlıdan" hangisi daha yaşlı peki?

Sizce bizim kız Fade mi daha yaşlı yoksa Skye mı?

Geldik son soruya! Hangisi daha yaşlı?

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