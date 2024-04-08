Oyun Dünyasını Karıştıracak Anket: Sevilen Oyun Karakterleri Kapışsa Kim Kazanır?
Oyun Dünyasını Karıştıracak Anket: Sevilen Oyun Karakterleri Kapışsa Kim Kazanır?
Hepimizin favorisi, 'önüne gelene tek atar' dediği bir oyun karakteri muhakkak vardır. Peki bu ünlü oyun karakterlerini karşı karşıya getirip kapıştıracak olsak hangisi rakibine karşı galip çıkardı? Buyurun, söz sizde!
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1. Klasiklerden başlayalım. Sonic ve Mario karşı karşıya gelse...
2. Yıllardır süregelen o tartışmaya nokta koyalım.
3. Bunun sonucunu çok merak ediyoruz.
4. Şeytan ve tanrı karşı karşıya.
5. İkisi de harika okçular.
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6. Kabul, bu soru zor.
7. İkisi de gizlilik konusunda ustalar.
8. Enteresan bir ikili.
9. Ejderha katili Steve Alduin'i de alt edebilir mi dersiniz?
10. Geldik son soruya!
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