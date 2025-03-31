“Sevgilim Olmak İstiyorsanız CV Gönderin” Diyen Derin Talu Gönderilen CV'leri Takipçileriyle Değerlendirdi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son günlerde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı yerinden oynatıyor bildiğiniz üzere. Dillere düşen İngilizcesi, boykot meselesi yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, güzelliği yüzünden başına gelenler derken son olarak çok sıkıldığını söyledi ve kendisiyle sevgili olmak isteyenlerin CV göndermesini istedi. Ardından ise gelen CV'leri çektiği bir video ile değerlendirdi.
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Derin Talu, CV'den önce istediği bazı kriterleri de paylaşmıştı.
Gelen CV'leri değerlendirirken son derece titiz yaklaşan Derin Talu, takipçilerinden de CV'yi puanlamalarını istedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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