“Sevgilim Olmak İstiyorsanız CV Gönderin” Diyen Derin Talu Gönderilen CV'leri Takipçileriyle Değerlendirdi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son günlerde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı yerinden oynatıyor bildiğiniz üzere. Dillere düşen İngilizcesi, boykot meselesi yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, güzelliği yüzünden başına gelenler derken son olarak çok sıkıldığını söyledi ve kendisiyle sevgili olmak isteyenlerin CV göndermesini istedi. Ardından ise gelen CV'leri çektiği bir video ile değerlendirdi.