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Barbaros Şansal İtalya'da Ekrem İmamoğlu İçin Gerçekleştirilen Protestoda Görüldü

Barbaros Şansal İtalya'da Ekrem İmamoğlu İçin Gerçekleştirilen Protestoda Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2025 - 16:43

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden itibaren ülkemizin dört bir yanında halk sokağa döküldü. Ardından Almanya, İtalya, İspanya ve İrlanda gibi ülkelerde de protesto gösterileri düzenlendi. 

İtalya'da düzenlenen protesto İtalyan televizyonlarında da yer buldu. Eylemcilerin arasında modası Barbaros Şansal da görüldü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ünlü moda tasarımcısı ve sosyal aktivist Barbaros Şansal, Türkiye'deki en tanınmış ve tartışmalı figürlerden biri.

Ünlü moda tasarımcısı ve sosyal aktivist Barbaros Şansal, Türkiye'deki en tanınmış ve tartışmalı figürlerden biri.

Kendi tarzı ve cesur ifadeleriyle tanınan Şansal, moda dünyasında önemli bir isim haline geldi. Ancak, sadece tasarımlarıyla değil, aynı zamanda toplumsal konulara olan duyarlılığı ve bu konulardaki açık sözlülüğü ile de biliniyor.

Kendisi, hakları ve özgürlükleri savunma konusunda tutkulu bir isim.

Kendisi, hakları ve özgürlükleri savunma konusunda tutkulu bir isim.

Bu özellikleri sebebiyle sık sık zor durumda kalan Barbaros Şansal yaşamını uzun süredir yurt dışında sürdürüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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