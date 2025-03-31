İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesabından Yeni Bir Video Paylaşıldı: "Kendimi Önce Allah’a Sonra Size Emanet Ettim"

19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından tutuklandı. 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hem gözaltındayken hem de kaldığı Silivri Cezaevi'nden destekçilerine sık sık mesajlar gönderdi.
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları da bu süreçte aktif olarak kullanılmaya devam edildi. Gözaltına alındığını duyurduğu video rekor kırmıştı hatırlarsanız. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yeni bir video paylaşıldı.
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"Kendimi önce Allah’a sonra size emanet ettim. Zerre de tereddüt etmedim." notuyla paylaşılan videoda Ekrem İmamoğlu'nun halkla buluştuğu anlardan kesitler bir araya getirildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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