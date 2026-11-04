article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yakalanmamak İçin 20 Yıl Boyunca Sağır ve Dilsiz Taklidi Yaptı

Yakalanmamak İçin 20 Yıl Boyunca Sağır ve Dilsiz Taklidi Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 14:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'de 2004'te bir komşusunu öldürmekle suçlanan bir adam, yakalanmamak için 20 yıl boyunca sağır ve dilsiz taklidi yaptı. Uzak bir dağ köyünde hurda toplayarak yaşayan adamın kimliği, köylülerle girdiği küçük bir kavganın ardından ortaya çıktı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Komşusuyla tartıştıktan sonra memleketinden kaçtı

Komşusuyla tartıştıktan sonra memleketinden kaçtı

Soyadı Xiao olan 56 yaşındaki adam, Hubei eyaletinin Xiangyang kentinde yaşıyordu. Çin basınında yer alan bilgilere göre 2004'te bir komşusuyla tartıştı ve kavga sırasında kafasına kürekle vurdu. Komşusu hayatını kaybetti, Xiao ise olayın ardından memleketini terk etti.

Xiao, Fujian eyaletine bağlı Anxi ilçesindeki ücra bir köye yerleşti. Hurda toplayıp satarak geçimini sağladı. Köyde kendini sağır ve dilsiz biri olarak tanıttı, kimseyle konuşmadı. Köylüler onu yolda görünce selam verip geçiyordu. Xiao 20 yıl boyunca dikkat çekmeden yaşadı.

"20 yıldır kimseyle konuşmadım, delireceğimi sandım"

"20 yıldır kimseyle konuşmadım, delireceğimi sandım"

Mayıs 2024'te Xiao, köylülerle kavgaya karıştı ve polis tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafı ulusal veri tabanına eklendi. Rutin bir karşılaştırmada eski fotoğraflarıyla benzerlik fark edildi ve gerçek kimliği ortaya çıktı.

Xiangyang polisinden Zhang Zhiwei, 'Sağır ve dilsiz rolü yaptığı için neredeyse kimseyle iletişim kurmuyordu' dedi. Xiao gözaltında yıllardır süren sessizliğini bozdu ve polislere '20 yıldır kimseyle konuşmadım, delireceğimi sandım' dedi. 11 Mayıs'ta Xiangyang'a götürülen Xiao, 2004'teki olayla ilgili suçlamalarla yargılanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın