Yakalanmamak İçin 20 Yıl Boyunca Sağır ve Dilsiz Taklidi Yaptı
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Komşusuyla tartıştıktan sonra memleketinden kaçtı
"20 yıldır kimseyle konuşmadım, delireceğimi sandım"
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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