Yakalanmamak İçin 20 Yıl Boyunca Sağır ve Dilsiz Taklidi Yaptı

Soyadı Xiao olan 56 yaşındaki adam, Hubei eyaletinin Xiangyang kentinde yaşıyordu. Çin basınında yer alan bilgilere göre 2004'te bir komşusuyla tartıştı ve kavga sırasında kafasına kürekle vurdu. Komşusu hayatını kaybetti, Xiao ise olayın ardından memleketini terk etti.

Xiao, Fujian eyaletine bağlı Anxi ilçesindeki ücra bir köye yerleşti. Hurda toplayıp satarak geçimini sağladı. Köyde kendini sağır ve dilsiz biri olarak tanıttı, kimseyle konuşmadı. Köylüler onu yolda görünce selam verip geçiyordu. Xiao 20 yıl boyunca dikkat çekmeden yaşadı.