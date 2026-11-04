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Zincirlikuyu'ya Kadar Taşımak İstediler: Ahmet Nazif Zorlu'nun Cenazesinde Zor Anlar

Zincirlikuyu'ya Kadar Taşımak İstediler: Ahmet Nazif Zorlu'nun Cenazesinde Zor Anlar

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 14:42
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Zorlu Holding’in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Naaş cenaze aracına konulacağı sırada ailesi buna karşı çıktı. Aile, tabutu Zincirlikuyu Mezarlığı’na kadar omuzlarında taşımak istedi. İmamın uyarılarına rağmen tabutu bir süre omuzlarında taşıyan aile, sonunda naaşı araca koydu.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Ailesi, Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutunun cenaze aracına konulmasına karşı çıktı

Ailesi, Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutunun cenaze aracına konulmasına karşı çıktı

Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 2 Kasım'da 82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorlu'nun vefat haberi, iş dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Zorlu, Türkiye'nin en tanınmış iş insanlarından biri olarak biliniyordu. Cenaze programı da Zorlu Holding tarafından duyurulmuştu.

Namazın ardından naaş, Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülmek üzere cenaze aracına konulacağı sırada dikkat çekici bir an yaşandı. Ailesi, tabutun araca konulmasına karşı çıktı. Aile üyelerinin isteği, Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşını Zincirlikuyu Mezarlığı'na kadar kendi omuzlarında taşımaktı.

İmamın uyarılarına rağmen aile, tabutu bir süre omuzlarından indirmedi

İmamın uyarılarına rağmen aile, tabutu bir süre omuzlarından indirmedi

Cenaze namazını kıldıran imam, bu isteğin ardından aileyi uyardı. Ancak aile üyeleri ilk anda geri adım atmadı ve tabutu omuzlarında taşımayı sürdürdü.

Naaşı bir süre bu şekilde taşıyan aile, sonunda imamın sözlerini dinledi. Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutu cenaze aracına konuldu ve araç Zincirlikuyu Mezarlığı'na doğru yola çıktı. Böylece Zorlu'nun naaşı, ailesinin omuzlarında kısa bir yol kat ettikten sonra cenaze aracıyla mezarlığa ulaştı.

Zorlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Törene aile üyeleri, yakınları ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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