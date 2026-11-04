Zincirlikuyu'ya Kadar Taşımak İstediler: Ahmet Nazif Zorlu'nun Cenazesinde Zor Anlar
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Zorlu Holding’in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Naaş cenaze aracına konulacağı sırada ailesi buna karşı çıktı. Aile, tabutu Zincirlikuyu Mezarlığı’na kadar omuzlarında taşımak istedi. İmamın uyarılarına rağmen tabutu bir süre omuzlarında taşıyan aile, sonunda naaşı araca koydu.
KAYNAK: Gece Muhabiri
Ailesi, Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutunun cenaze aracına konulmasına karşı çıktı
İmamın uyarılarına rağmen aile, tabutu bir süre omuzlarından indirmedi
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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