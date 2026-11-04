Zincirlikuyu'ya Kadar Taşımak İstediler: Ahmet Nazif Zorlu'nun Cenazesinde Zor Anlar

Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 2 Kasım'da 82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorlu'nun vefat haberi, iş dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Zorlu, Türkiye'nin en tanınmış iş insanlarından biri olarak biliniyordu. Cenaze programı da Zorlu Holding tarafından duyurulmuştu.

Namazın ardından naaş, Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülmek üzere cenaze aracına konulacağı sırada dikkat çekici bir an yaşandı. Ailesi, tabutun araca konulmasına karşı çıktı. Aile üyelerinin isteği, Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşını Zincirlikuyu Mezarlığı'na kadar kendi omuzlarında taşımaktı.