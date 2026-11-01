Kocaman Gözleriyle Kameraya Bakakalan Yavru Kedi İzleyenleri Eritti

Videoda, bir evcil hayvan mağazasında beyaz sakallı bir adamın kucağındaki tüylü, siyah yavru kedi görülüyor. Adam kediyi 'nefis bir kedi' diye tanıtırken minik dostumuz kameraya dönüyor ve gözlerini kocaman açarak pür dikkat bakmaya başlıyor.

Kedinin bir an bile kıpırdamadan, adeta 'Ne oluyor burada?' der gibi baktığı anlar videonun en çok konuşulan kısmı oldu. Kabarık tüyleri, dik kulakları ve şaşkın ifadesiyle yavru kedi kısa sürede sosyal medyanın yeni gözdesi haline geldi.

X'te 'Bakın deliririm şurda' notuyla paylaşılan video 31 binden fazla beğeni aldı. Yüzlerce kişi videoyu alıntılayarak kedinin bakışlarına dair yorumlarını paylaştı; kimi onu Studio Ghibli karakterlerine benzetti, kimi de minik kedinin bir an önce sıcak bir yuvaya kavuşmasını diledi.