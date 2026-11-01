Kocaman Gözleriyle Kameraya Bakakalan Yavru Kedi İzleyenleri Eritti

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Sosyal medyada her gün sayısız kedi videosu dolaşsa da bazıları ilk saniyede kalbinizi çalmayı başarıyor. Son günlerin en çok konuşulan karesi de kocaman gözleriyle kameraya bakakalan siyah bir yavru kediye ait.
'bagdatevcil34' isimli evcil hayvan mağazası hesabının çektiği o anlar, X'te paylaşılmasının ardından kısa sürede 1,6 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.
Yavru kedinin şaşkın bakışları izleyenleri ekrana kilitledi
Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları;
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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