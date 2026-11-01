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Kocaman Gözleriyle Kameraya Bakakalan Yavru Kedi İzleyenleri Eritti

Kocaman Gözleriyle Kameraya Bakakalan Yavru Kedi İzleyenleri Eritti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 15:35

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Sosyal medyada her gün sayısız kedi videosu dolaşsa da bazıları ilk saniyede kalbinizi çalmayı başarıyor. Son günlerin en çok konuşulan karesi de kocaman gözleriyle kameraya bakakalan siyah bir yavru kediye ait.

'bagdatevcil34' isimli evcil hayvan mağazası hesabının çektiği o anlar, X'te paylaşılmasının ardından kısa sürede 1,6 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Kaynak

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Yavru kedinin şaşkın bakışları izleyenleri ekrana kilitledi

Yavru kedinin şaşkın bakışları izleyenleri ekrana kilitledi

Videoda, bir evcil hayvan mağazasında beyaz sakallı bir adamın kucağındaki tüylü, siyah yavru kedi görülüyor. Adam kediyi 'nefis bir kedi' diye tanıtırken minik dostumuz kameraya dönüyor ve gözlerini kocaman açarak pür dikkat bakmaya başlıyor.

Kedinin bir an bile kıpırdamadan, adeta 'Ne oluyor burada?' der gibi baktığı anlar videonun en çok konuşulan kısmı oldu. Kabarık tüyleri, dik kulakları ve şaşkın ifadesiyle yavru kedi kısa sürede sosyal medyanın yeni gözdesi haline geldi.

X'te 'Bakın deliririm şurda' notuyla paylaşılan video 31 binden fazla beğeni aldı. Yüzlerce kişi videoyu alıntılayarak kedinin bakışlarına dair yorumlarını paylaştı; kimi onu Studio Ghibli karakterlerine benzetti, kimi de minik kedinin bir an önce sıcak bir yuvaya kavuşmasını diledi.

Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları;

Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları;
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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