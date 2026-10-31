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Bir Çoban Kuzunun Gövdesine Dolanan Yılanı Damacanaya Bağlı Boruyla Kurtardı

Bir Çoban Kuzunun Gövdesine Dolanan Yılanı Damacanaya Bağlı Boruyla Kurtardı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
31.10.2026 - 21:09

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Çobanlık dünyanın en sakin mesleği gibi düşünülebiliyor ama kırsal bölgelerde otlaklarda doğayla iç içe yaşamak, en deneyimli çobanların bile beklemediği tehlikelerle karşılaşmasına neden olabiliyor. Özellikle kuzular yırtıcılar ve sürüngenler için kolay bir hedef haline geliyor. Profesyonel ekipmana ulaşmanın mümkün olmadığı anlarda soğukkanlılığını koruyup etraftaki gündelik eşyaları bir kurtarma aracına dönüştürebilmek hayati önem taşıyor.

'mubashirhussain420' isimli kullanıcı, bir kuzunun gövdesine dolanan yılanla yaşanan o kritik anları paylaştı. Genç çoban, yanındaki su damacanasının ucuna sabitlediği boruyla el yapımı bir yakalama aparatı oluşturdu ve yılanın boruya doğru süzülmesini sağlayarak kuzuyu saniyeler içinde kurtardı. Telaşa kapılmadan gerçekleştirdiği o soğukkanlı müdahale izleyenlerin nefesini kesti.

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Peki yılan neden boruya girdi?

Peki yılan neden boruya girdi?

Bir yılanın sıkıca dolandığı hayvanı elle çekmeye çalışmak, yılanın hem kavrayışını sıkılaştırmasına hem de müdahale edene saldırmasına yol açabiliyor. Yılanlar tehdit altında kaldıklarında açık alanda koşmak yerine içgüdüsel olarak karanlık, dar ve korunaklı bir boşluğa sığınmayı seçiyor. Videodaki düzenek de tam olarak bu refleksten yararlandı. Damacanaya sabitlenen içi boş beyaz boru ve damacananın karanlık içi, yılana kaçabileceği güvenli bir yuva izlenimi verdi. Borunun ucu yılanın başına doğru yöneltilince sürüngenin kuzunun boynundan çözülüp tünele doğru süzüldüğü görüldü.

Bu yöntem, yılanı ve hayvanı yaralamadan ayırmak isteyen yılan yakalayıcılarının kullandığı tüp mantığına benziyor. Zira dar bir boşluk yılanın dönüp ısırmasını da zorlaştırıyor. Ancak benzer bir anda eğitimsiz kişilerin zehirli türlere elle ya da doğaçlama araçlarla müdahale etmesi büyük risk taşıyor. Böyle durumlarda en doğrusu bölgedeki yetkililerden ya da yılan yakalama konusunda eğitimli kişilerden yardım istemek.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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