Denizin Dibinde Bulduklarına İnanamadılar: Milyonlarca Yılan Balığı Aynı Noktaya Toplandı
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Avustralya'nın Tazmanya adası açıklarında, yaklaşık 1.000 metre derinlikte bulunan Patience Deniz Dağı'nın çevresinde milyonlarca derin deniz yılan balığı bir araya geliyor. CSIRO araştırmacıları, toplulukta yaklaşık 2,8 milyon balık bulunduğunu ve toplam ağırlığın 3 bin 500 tonu aştığını tahmin ediyor.
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Kaynak: ABC NEWS
Yılan balıkları, Tazmanya açıklarındaki Patience Deniz Dağı çevresinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir sürü oluşturuyor.
CSIRO ekibi, 2023 ile 2025 arasında sonar ve kamera görüntüleriyle sayıyı hesapladı.
Yakalanan balıkların üremeye hazır olduğu görüldü ancak toplanmanın nedeni henüz kesin olarak çözülemedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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