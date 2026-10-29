Denizin Dibinde Bulduklarına İnanamadılar: Milyonlarca Yılan Balığı Aynı Noktaya Toplandı

Zirve döneminde yakalanan erkek ve dişi balıkların ileri üreme durumunda olduğu belirlendi. Dişilerde olgun yumurtalar bulundu, midelerin ise boş olduğu görüldü. Bir dişinin yumurtlamış olduğu, diğerlerinin yumurtlamaya yakın olduğu aktarılıyor. Yine de yumurtlamanın zamanı ve yeri henüz doğrudan gözlemlenmedi.

Yakın çevredeki benzer derinlikteki deniz dağlarında aynı toplanma görülmüyor. Baş yazar Ben Scoulding, iyi hipotezlerinin olduğunu ancak kesin bir yanıtlarının bulunmadığını söylüyor. Türün IUCN Kırmızı Listesi'nde 'savunmasız' kategorisinde olduğu belirtiliyor ve Patience Deniz Dağı geçen yıl yürürlüğe giren yönetim planıyla dip trolü avına karşı korunuyor.