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Denizin Dibinde Bulduklarına İnanamadılar: Milyonlarca Yılan Balığı Aynı Noktaya Toplandı

Denizin Dibinde Bulduklarına İnanamadılar: Milyonlarca Yılan Balığı Aynı Noktaya Toplandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 15:56
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Avustralya'nın Tazmanya adası açıklarında, yaklaşık 1.000 metre derinlikte bulunan Patience Deniz Dağı'nın çevresinde milyonlarca derin deniz yılan balığı bir araya geliyor. CSIRO araştırmacıları, toplulukta yaklaşık 2,8 milyon balık bulunduğunu ve toplam ağırlığın 3 bin 500 tonu aştığını tahmin ediyor.

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Kaynak: ABC NEWS

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Yılan balıkları, Tazmanya açıklarındaki Patience Deniz Dağı çevresinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir sürü oluşturuyor.

Yılan balıkları, Tazmanya açıklarındaki Patience Deniz Dağı çevresinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir sürü oluşturuyor.

İngilizce adıyla 'basketwork eel', bilimsel adıyla Diastobranchus capensis türünün üyeleri, Tazmanya açıklarındaki Huon Deniz Parkı'nda yer alan Patience Deniz Dağı'nın çevresinde toplanıyor. Sürü yaklaşık 1.000 metre derinlikte, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 2 kilometre genişliğinde bir alana yayılıyor. Boyları 1,8 metreye kadar çıkabilen bu balıklar, adını derilerindeki sepet örgüsüne benzeyen desenden alıyor.

Araştırmacılara göre bu, derin deniz yılan balıkları arasında bilinen tek toplanma alanı. Bölge 1980'lerden beri yoğunluk noktası olarak biliniyor ve balıkçılar buraya 'Eel Hill' adını vermişti.

CSIRO ekibi, 2023 ile 2025 arasında sonar ve kamera görüntüleriyle sayıyı hesapladı.

CSIRO ekibi, 2023 ile 2025 arasında sonar ve kamera görüntüleriyle sayıyı hesapladı.

Araştırmacılar, RV Investigator gemisiyle yaptıkları sonar taramalarında suya ses dalgaları gönderip yansımalardan balık yoğunluğunu ölçtü. Yılan balıklarının büyük yüzme keseleri sesi güçlü biçimde yansıttığı için yöntem etkili oldu. Aynı bölgede bulunan turuncu orkoz balığıyla karışmaması için sonar verileri kamera görüntüleriyle birleştirildi.

Çalışmaya göre toplam biyokütle Mart'ta yaklaşık 750 tondan Mayıs'ta 3 bin 500 tonun üzerine çıktı. Balıklar her yıl Aralık ayında bölgeye gelmeye başlıyor, sayı Mayıs ile Ağustos arasında zirve yapıyor ve Ekim'de alan boş kalıyor. Çalışma, Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.

Yakalanan balıkların üremeye hazır olduğu görüldü ancak toplanmanın nedeni henüz kesin olarak çözülemedi.

Yakalanan balıkların üremeye hazır olduğu görüldü ancak toplanmanın nedeni henüz kesin olarak çözülemedi.

Zirve döneminde yakalanan erkek ve dişi balıkların ileri üreme durumunda olduğu belirlendi. Dişilerde olgun yumurtalar bulundu, midelerin ise boş olduğu görüldü. Bir dişinin yumurtlamış olduğu, diğerlerinin yumurtlamaya yakın olduğu aktarılıyor. Yine de yumurtlamanın zamanı ve yeri henüz doğrudan gözlemlenmedi.

Yakın çevredeki benzer derinlikteki deniz dağlarında aynı toplanma görülmüyor. Baş yazar Ben Scoulding, iyi hipotezlerinin olduğunu ancak kesin bir yanıtlarının bulunmadığını söylüyor. Türün IUCN Kırmızı Listesi'nde 'savunmasız' kategorisinde olduğu belirtiliyor ve Patience Deniz Dağı geçen yıl yürürlüğe giren yönetim planıyla dip trolü avına karşı korunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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