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Japonya'da Uçakta Yılan Görüldü, Uçuş İptal Edildi: Ertesi Gün Halının Altından Çıktı

Japonya'da Uçakta Yılan Görüldü, Uçuş İptal Edildi: Ertesi Gün Halının Altından Çıktı

Japonya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:14
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Japonya'da kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının kokpitinde yılan görüldü. Yılan bir anda ortadan kaybolunca havayolu şirketi uçuşu iptal etti. 40 santimlik kaçak yolcu ancak ertesi gün, kabindeki halının altında bulunabildi.

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Uçaktaki yılanı ilk pilot fark etti.

Uçaktaki yılanı ilk pilot fark etti.

Olay, 19 Ekim Pazartesi günü Japonya'nın güneybatısındaki Fukuoka Havalimanı'nda yaşandı. Japan Airlines'a bağlı bölgesel havayolu şirketi Japan Air Commuter'a (JAC) ait ATR42 tipi uçak, o sabah Shimane eyaletindeki Izumo Havalimanı'ndan gelmişti. Uçağın aynı gün yerel saatle 12.50'de Kagoshima'ya hareket etmesi planlanıyordu.

Kalkış hazırlıkları sırasında pilot, kokpitte bir yılan gördü. Ancak yılan hızla kaçıp gözden kayboldu ve bulunamadı. Havayolu şirketi de güvenlik gerekçesiyle Kagoshima seferini iptal etti.

Kaçak yolcu ertesi gün halının altından çıktı

Kaçak yolcu ertesi gün halının altından çıktı

Yılan, ertesi gün bir bakım teknisyeninin kabinin arka kısmındaki halıyı kaldırmasıyla ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan bir haşere kontrol uzmanı yılanı yakaladı.

JAC'nin açıklamasına göre yaklaşık 40 santim uzunluğundaki yılan, bir uzman tarafından incelendi ve Japonya'ya özgü çizgili yılan türünün (Japon çizgili yılanı) yavru bir bireyi olduğu belirlendi. Yılanın zehirsiz olduğu açıklandı.

Uçağa nasıl girdiği bilinmiyor

Uçağa nasıl girdiği bilinmiyor

Havayolu şirketi yılanın doğadan geldiğini tahmin ediyor, ancak uçağa nereden ve nasıl girdiği henüz belirlenemedi. Şirket, daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını da vurguladı.

JAC'den yapılan açıklamada 'Bildiğimiz kadarıyla, uçaklarımızdan birine daha önce hiç yılan girmemişti. Yaşanan aksaklıktan dolayı yolcularımızdan özür dileriz' denildi. 

Benzer olaylar, aynı şirkette yaşanmamış olsa da dünyanın farklı yerlerinde daha önce de yaşanmıştı.

2022'de ABD'de Florida'dan New Jersey'e giden bir United Airlines uçağının business class bölümünde zehirsiz bir yılan görülmüş, yolcular çığlık atıp ayaklarını yerden kaldırmıştı. Yılan, uçak indikten sonra havalimanı ekiplerince yakalanmıştı.

Aynı yıl bir AirAsia uçağı, kabindeki aydınlatma panelinde sarı renkli bir yılanın süründüğü görülünce rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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