Japonya'da Uçakta Yılan Görüldü, Uçuş İptal Edildi: Ertesi Gün Halının Altından Çıktı

Havayolu şirketi yılanın doğadan geldiğini tahmin ediyor, ancak uçağa nereden ve nasıl girdiği henüz belirlenemedi. Şirket, daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını da vurguladı.

JAC'den yapılan açıklamada 'Bildiğimiz kadarıyla, uçaklarımızdan birine daha önce hiç yılan girmemişti. Yaşanan aksaklıktan dolayı yolcularımızdan özür dileriz' denildi.

Benzer olaylar, aynı şirkette yaşanmamış olsa da dünyanın farklı yerlerinde daha önce de yaşanmıştı.

2022'de ABD'de Florida'dan New Jersey'e giden bir United Airlines uçağının business class bölümünde zehirsiz bir yılan görülmüş, yolcular çığlık atıp ayaklarını yerden kaldırmıştı. Yılan, uçak indikten sonra havalimanı ekiplerince yakalanmıştı.

Aynı yıl bir AirAsia uçağı, kabindeki aydınlatma panelinde sarı renkli bir yılanın süründüğü görülünce rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı.