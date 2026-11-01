İskoçya'da Uçurumdan Denize Atlayış Gerçekleştiren Bir Adam Havada Bir Kuşa Çarptı!

Daha önce spor müsabakalarında ya da çeşitli etkinliklerde bir anda ortaya çıkan kuşlar akılalmaz kazalar yaşamıştı hatırlarsanız. Hesaplanamayacak bir biçimde her yerde bulunabilen kuşlar hem kendi başlarını belaya sokabiliyor hem de geri dönüşü olmayan kazalara davetiye çıkarabiliyor. İskoçya'nın yüksek kayalıkları, hem cesur atlayışçıları hem de her yıl bu bölgede yuvalanan sayısız deniz kuşunu ağırlıyor. Martıların ve diğer deniz kuşlarının uçurum yamaçlarını yuva olarak kullanması, haliyle denize atlayanlarla kuşların aynı hava sahasını paylaşmasına yol açıyor.

İskoçya'da, bir kişi uçurumun kenarından denize atlayış gerçekleştirdi. Suya yaklaşan adamın tam o sırada havada süzülen bir kuşa çarptı ve kuş da onunla birlikte suya düştü. Bu akılalmaz kaza izleyenleri şaşkına çevirdi.

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