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Kapadokya'da Peribacasının Çöktüğü Anların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Kapadokya'da Peribacasının Çöktüğü Anların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.10.2026 - 23:15

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Ülkemizin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olan Kapadokya, 29 Ekim'de çok acı bir haberle gündeme geldi. Yağışların ardından Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacasından kopan kayalar ziyaretçilerin üzerine düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın bilirkişi heyetince incelenmesi bekleniyor.

Peribacalarında yaşanan çöküntünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kayıtta park halindeki araçların hemen arkasındaki kayalığın üst kısmından bir kütlenin koptuğu, yükselen toz bulutunun kısa sürede çevreyi kapladığı, ardından çevredekilerin hızla enkaz alanına gittiği görüldü. Görüntüler yaşanan olayın boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi. 

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Kapadokya binlerce yıllık bir miras. Bölgenin doğası gereği kayalardaki aşınma hala devam ediyor. Doğanın yavaş ama durmayan değişimi çok daha dikkatli korunmayı gerektiriyor.

Kapadokya binlerce yıllık bir miras. Bölgenin doğası gereği kayalardaki aşınma hala devam ediyor. Doğanın yavaş ama durmayan değişimi çok daha dikkatli korunmayı gerektiriyor.

Kapadokya'nın kalbinde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, yüzyıllar önce yumuşak tüf kayalara oyulmuş kiliselerin, şapellerin ve yaşam alanlarının bir arada görülebildiği nadir noktalardan biri. Rengarenk fresklerle süslü duvarlarıyla Karanlık Kilise, Elmalı Kilise ve Tokalı Kilise gibi yapılar, her yıl ülkenin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kaya Sitleri, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Müzenin bulunduğu bölge de bu koruma alanının en çok ziyaret edilen noktalarının başında geliyor.

Olayın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca çöküşün teknik nedenlerini, ihmal ya da doğal afet boyutunu incelemek üzere 5 bilirkişi görevlendirdi. Adli sürecin nasıl ilerleyeceği, hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından netleşecek. Vali Hüseyin Kök de olayın tüm yönleriyle araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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