Kapadokya'da Peribacasının Çöktüğü Anların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ülkemizin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olan Kapadokya, 29 Ekim'de çok acı bir haberle gündeme geldi. Yağışların ardından Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacasından kopan kayalar ziyaretçilerin üzerine düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın bilirkişi heyetince incelenmesi bekleniyor.
Peribacalarında yaşanan çöküntünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kayıtta park halindeki araçların hemen arkasındaki kayalığın üst kısmından bir kütlenin koptuğu, yükselen toz bulutunun kısa sürede çevreyi kapladığı, ardından çevredekilerin hızla enkaz alanına gittiği görüldü. Görüntüler yaşanan olayın boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
Kapadokya binlerce yıllık bir miras. Bölgenin doğası gereği kayalardaki aşınma hala devam ediyor. Doğanın yavaş ama durmayan değişimi çok daha dikkatli korunmayı gerektiriyor.
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