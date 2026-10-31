Kapadokya'da Peribacasının Çöktüğü Anların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Kapadokya'nın kalbinde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, yüzyıllar önce yumuşak tüf kayalara oyulmuş kiliselerin, şapellerin ve yaşam alanlarının bir arada görülebildiği nadir noktalardan biri. Rengarenk fresklerle süslü duvarlarıyla Karanlık Kilise, Elmalı Kilise ve Tokalı Kilise gibi yapılar, her yıl ülkenin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kaya Sitleri, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Müzenin bulunduğu bölge de bu koruma alanının en çok ziyaret edilen noktalarının başında geliyor.

Olayın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca çöküşün teknik nedenlerini, ihmal ya da doğal afet boyutunu incelemek üzere 5 bilirkişi görevlendirdi. Adli sürecin nasıl ilerleyeceği, hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından netleşecek. Vali Hüseyin Kök de olayın tüm yönleriyle araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.