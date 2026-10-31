Ambulansı Durdurup Hastayı Şokladılar: Bir Ambulans Şoförü Yoğun Trafikte Yaşadığı Zorlu Anları Paylaştı

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Kalp durması, dakikaların bile hayati önem taşıdığı ve müdahalenin her saniyesinin sonucu değiştirebildiği en kritik acil durumların başında geliyor. Ülkemizde özellikle İstanbul gibi yoğun trafiğin hiç eksik olmadığı büyük şehirlerde ise ambulans ekipleri bu zamana karşı yarışı çoğu zaman trafiğin tam ortasında veriyor.
'ambulans_x' isimli kullanıcı, ambulansın şoför koltuğundan çektiği görüntülerde yoğun trafikte ilerlerken yolda durup hastaya müdahale ettikleri anları paylaştı. Hastaya 3 kez şok uyguladıklarını ve bu sırada trafiği kapattıklarını da yazan kullanıcının videosunda yaşanan gerilim ekran başından bile hissedildi.
Ambulansa yol vermek hepimiz için bir vatandaşlık görevi!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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