Ambulansı Durdurup Hastayı Şokladılar: Bir Ambulans Şoförü Yoğun Trafikte Yaşadığı Zorlu Anları Paylaştı

Kalp durmasında hayatta kalma şansı, müdahalenin ne kadar erken başladığına bağlı olarak ciddi biçimde değişiyor. Bu yüzden ambulans, siren ve ışıklı uyarı sistemiyle görev yaparken geçiş üstünlüğüne sahip. Diğer sürücülerin şerit değiştirerek, kenara çekilerek ya da gerekirse kırmızı ışıkta beklerken yer açarak ambulansa yol vermesi hem kanunen hem de vicdani olarak bir zorunluluk. Ambulansın önünü kesmek ya da peşine takılarak ilerlemek, hastanın hayatını doğrudan tehlikeye atabiliyor ve bu davranışlara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Bazı durumlarda ise ambulans ekipleri, hastaya güvenli bir şekilde müdahale edebilmek için bulundukları yolu geçici olarak trafiğe kapatabiliyor. Yoğun bir caddenin ortasında durup kalp masajı ve şok uygulayan ekibin hem kendi hem de hastanın güvenliği için çevredeki araçları durdurması bu yüzden gerekiyor. Bu anlarda sabırla beklemek ve ekibe alan açmak, aslında bir hayat kurtarma sürecine ortak olmak anlamına geliyor.

Bu noktada şoför ile ekibin koordinasyonu, sonucu doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hareket halindeki bir araçta kaliteli kalp masajı yapmak ve şok vermek zorlaştığı için hastanın durumu kötüleştiğinde ekip, şoföre aracı durdurması için haber veriyor. Şoför de en kısa sürede aracı güvenli bir noktada durdurup gerekirse çevredeki trafiği yavaşlatarak ekibe müdahale alanı açıyor. Bu gibi anlarda yaşanan duruma saygı göstermek ve müdahaleyi zorlaştırmadan beklemek büyük önem taşıyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!