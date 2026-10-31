article/comments
article/share
Haberler
Video
Ambulansı Durdurup Hastayı Şokladılar: Bir Ambulans Şoförü Yoğun Trafikte Yaşadığı Zorlu Anları Paylaştı

Ambulansı Durdurup Hastayı Şokladılar: Bir Ambulans Şoförü Yoğun Trafikte Yaşadığı Zorlu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.10.2026 - 19:30

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kalp durması, dakikaların bile hayati önem taşıdığı ve müdahalenin her saniyesinin sonucu değiştirebildiği en kritik acil durumların başında geliyor. Ülkemizde özellikle İstanbul gibi yoğun trafiğin hiç eksik olmadığı büyük şehirlerde ise ambulans ekipleri bu zamana karşı yarışı çoğu zaman trafiğin tam ortasında veriyor.

'ambulans_x' isimli kullanıcı, ambulansın şoför koltuğundan çektiği görüntülerde yoğun trafikte ilerlerken yolda durup hastaya müdahale ettikleri anları paylaştı. Hastaya 3 kez şok uyguladıklarını ve bu sırada trafiği kapattıklarını da yazan kullanıcının videosunda yaşanan gerilim ekran başından bile hissedildi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ambulansa yol vermek hepimiz için bir vatandaşlık görevi!

Ambulansa yol vermek hepimiz için bir vatandaşlık görevi!

Kalp durmasında hayatta kalma şansı, müdahalenin ne kadar erken başladığına bağlı olarak ciddi biçimde değişiyor. Bu yüzden ambulans, siren ve ışıklı uyarı sistemiyle görev yaparken geçiş üstünlüğüne sahip. Diğer sürücülerin şerit değiştirerek, kenara çekilerek ya da gerekirse kırmızı ışıkta beklerken yer açarak ambulansa yol vermesi hem kanunen hem de vicdani olarak bir zorunluluk. Ambulansın önünü kesmek ya da peşine takılarak ilerlemek, hastanın hayatını doğrudan tehlikeye atabiliyor ve bu davranışlara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Bazı durumlarda ise ambulans ekipleri, hastaya güvenli bir şekilde müdahale edebilmek için bulundukları yolu geçici olarak trafiğe kapatabiliyor. Yoğun bir caddenin ortasında durup kalp masajı ve şok uygulayan ekibin hem kendi hem de hastanın güvenliği için çevredeki araçları durdurması bu yüzden gerekiyor. Bu anlarda sabırla beklemek ve ekibe alan açmak, aslında bir hayat kurtarma sürecine ortak olmak anlamına geliyor.

Bu noktada şoför ile ekibin koordinasyonu, sonucu doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hareket halindeki bir araçta kaliteli kalp masajı yapmak ve şok vermek zorlaştığı için hastanın durumu kötüleştiğinde ekip, şoföre aracı durdurması için haber veriyor. Şoför de en kısa sürede aracı güvenli bir noktada durdurup gerekirse çevredeki trafiği yavaşlatarak ekibe müdahale alanı açıyor. Bu gibi anlarda yaşanan duruma saygı göstermek ve müdahaleyi zorlaştırmadan beklemek büyük önem taşıyor. 

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın