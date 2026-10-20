Bir Sağlık Çalışanı Geçtiğimiz Günlerde Viral Olan Obez Ambulansının Detaylarını Gösterdi

Acil sağlık hizmetlerinde hastanın doğru ve güvenli şekilde taşınması, en az tedavi kadar önem taşıyor. Hasta sağlık kuruluşuna taşınırken saniyelerle yarışılıyor. Özellikle yüksek kiloya sahip hastaların nakli, hem hastanın güvenliği hem de sağlık çalışanlarının yaralanma riski açısından standart ekipmanlarla yönetilmesi zor bir süreç.

'buketlogs' isimli kullanıcı, geçtiğimiz günlerde viral olan 'obez ambulansı'nı paylaştı. Sedyenin normal sedyelere göre daha geniş olduğu ve ambulansa beden gücü kullanılmadan, tuşlarla otomatik olarak yüklendiği görüldü. Ambulansın detayları pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

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