Bir Sağlık Çalışanı Geçtiğimiz Günlerde Viral Olan Obez Ambulansının Detaylarını Gösterdi

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Acil sağlık hizmetlerinde hastanın doğru ve güvenli şekilde taşınması, en az tedavi kadar önem taşıyor. Hasta sağlık kuruluşuna taşınırken saniyelerle yarışılıyor. Özellikle yüksek kiloya sahip hastaların nakli, hem hastanın güvenliği hem de sağlık çalışanlarının yaralanma riski açısından standart ekipmanlarla yönetilmesi zor bir süreç.
'buketlogs' isimli kullanıcı, geçtiğimiz günlerde viral olan 'obez ambulansı'nı paylaştı. Sedyenin normal sedyelere göre daha geniş olduğu ve ambulansa beden gücü kullanılmadan, tuşlarla otomatik olarak yüklendiği görüldü. Ambulansın detayları pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.
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Hem hasta hem sağlık çalışanı için önemli.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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