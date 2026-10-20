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Bir Sağlık Çalışanı Geçtiğimiz Günlerde Viral Olan Obez Ambulansının Detaylarını Gösterdi

Bir Sağlık Çalışanı Geçtiğimiz Günlerde Viral Olan Obez Ambulansının Detaylarını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 16:29

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Acil sağlık hizmetlerinde hastanın doğru ve güvenli şekilde taşınması, en az tedavi kadar önem taşıyor. Hasta sağlık kuruluşuna taşınırken saniyelerle yarışılıyor. Özellikle yüksek kiloya sahip hastaların nakli, hem hastanın güvenliği hem de sağlık çalışanlarının yaralanma riski açısından standart ekipmanlarla yönetilmesi zor bir süreç.

'buketlogs' isimli kullanıcı, geçtiğimiz günlerde viral olan 'obez ambulansı'nı paylaştı. Sedyenin normal sedyelere göre daha geniş olduğu ve ambulansa beden gücü kullanılmadan, tuşlarla otomatik olarak yüklendiği görüldü. Ambulansın detayları pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi. 

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Hem hasta hem sağlık çalışanı için önemli.

Hem hasta hem sağlık çalışanı için önemli.

Sedyesinin genişliğiyle dikkat çeken bu özel araçlar, standart ambulansların yetersiz kaldığı durumlar için kullanılıyor. Standart ambulans sedyeleri yaklaşık 150 kiloya kadar hasta taşıyabilirken, obez ambulanslarındaki sedyeler 460 kiloya kadar ağırlığa dayanabiliyor. Bu araçlarda hastayı içeri almayı kolaylaştıran raylı rampa sistemi de bulunuyor.

Videoyu paylaşan sağlık çalışanının anlattığı uygulamada, hastanın kilosu 150'nin üzerindeyse ekipler komuta merkezini arayarak başhekimlikten obez ambulansı talep ediyor. Hasta bu araçla naklediliyor, ardından ekip kendi ambulansını başhekimlikten geri alıyor. Beden gücü kullanılmadan, tuşlarla yüklenen sedye ise hem hastanın hem de sağlık çalışanlarının güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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